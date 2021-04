Concurenta de la Chefi la cuțite care a vrut să se sinucidă de 5 ori. Prin ce momente tulburătoare a trecut

Luminița Borceanu, bucătar de meserie, a venit în 2019 la ”Chefi la cuțite” pentru a-și încerca norocul. A gătit ceva inedit, sushi burger, și i-a impresionat pe jurați cu gustul oferit preparatului. Ea a ajuns în echipe. Până la această bucurie, însă, a fost numai necaz. A avut o viață marcată de greutăți și lipsuri materiale, a intrat în depresie, a simțit pe pielea sa ce înseamnă ”un mariaj eșuat” și încercat să se sinucidă de cinci ori.

Luminița Borceanu a fost parte a echipei lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 7 al emisiunii ”Chefi la cuțite”. Ea a avut parte de momente grele încă din copilărie. A simțit grija zilei de mâine, iar când și-a găsit un umăr pe care să plângă și cu care a făcut trei copii, a fost dezamăgită. A rămas cu nimic, a intrat în depresie și a încercat să își pună capăt zilelor de cinci ori.

„A început când am realizat că am trei suflete de crescut. Mi-a fost teamă că nu o să am ce să le ofer. Nu voiam să treacă și ei prin ce am trecut eu, nu voiam să ducă lipsă de nimic, să fie priviți cu alți ochi de alți copii. Nu voiam să mai trăiesc. Mă gândeam că dacă eu nu mai exist, ei o să fie bine. Nu puteam să mă gândesc la altceva și plângeam din orice, stăteam mai mult tristă. Eram mereu retrasă, nu vedeam scăpare”, a rememorat aceasta în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

„Am încercat să renunț la viață. Fratele meu m-a găsit, a anunțat-o pe mama, a chemat salvarea. M-a găsit inconștientă. Am ajuns la spital. Nu era prima oară când încercam, era a cincea oară și am ajuns la spital, mi s-au făcut spălături.

Au vrut să mă interneze la un spital care au grijă de cazuri ca ale mele, însă mama mea a semnat că va merge ea cu mine la un psihiatru și asta am și făcut. Am mers la psihiatru și am făcut tratament, dar mă adormea și nu mai știam de cei mici”, a adăugat fosta concurentă de la ”Chefi la cuțite”.