Cătălin Scărlătescu, momente cumplite la Chefi la Cuțite. Cum l-a consolat Gina Pistol

Chef Cătălin Scărlătescu a rămas doar cu trei concurenți în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite și are tot mai puține șanse să iasă învingător din confruntarea cu chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea. După filmări, Scărlătescu a mers în culise și s-a așezat pe jos de supărare și nici măcar Gina Pistol nu a reușit să îi mai descrețească fruntea.

Cătălin Scărlătescu mai are doar trei concurenți la Chefi la Cuțite

Cei trei chefi au ajuns la ruletă în ediția difuzată luni de postul de televiziune Antena 1. Bontea și Scărlătescu au nimerit Japonia, iar Dumitrescu – Italia. Concurenții lor au gătit preparate din țările respective și au fost jurizați de militari. Dumitrescu a câștigat proba, astfel că oamenii din echipele Bontea și Scărlătescu au mers la duel.

S-a terminat foarte prost pentru chef Cătălin Scărlătescu. A mai pierdut un om și a rămas doar cu trei bucătari în echipă, șansele lui de a mai recupera teren în fața adversarilor fiind în acest moment extrem de mici. După ce filmările s-au terminat, Scărlătescu a mers în culise și s-a așezat pe jos de supărare.

Gina Pistol a mers să îl consoleze, însă chef Scărlătescu nu a scos niciun cuvânt și nu a schițat niciun gest. Imaginea cu el și Gina a ajuns pe Instagram.

„Cătălin Scărlătescu a rămas cu 3 bucătari în echipa mov: ‘Nu am fost niciodată atât de dezamăgit, nici când am pierdut finala. Aseară a fost cea mai mare finală din viața mea și am pierdut-o'”, este msajul postat pe contul de Instagram al emisiunii.

Chefi la cuțite este un cooking show românesc, care a fost difuzat prima dată pe 7 martie 2016, de către canalul de televiziune Antena 1. Emisiunea este moderată de Gina Pistol. Juriul este format din Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. În anul 2017, Chefi la cuțite, a fost desemnat cel mai bun show de divertisment la Premiile Radar de Media.