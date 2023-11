Cătălin Oprişan, probleme mari de sănătate. Medicii l-au avertizat: ”Mi-am luat şi loc de veci, de toate mi-au găsit”

Cătălin Oprişan, unul din cei mai carismatici cronicari de sport, a fost recent invitat în podcastul lui Radu Țibulcă, unde a vorbit tip de 3 ore despre sport, vedete și nu numai. Unul din momentele delicate a fost cel în care a recunoscut că are probleme mari de sănătate. Citește mai departe și află cum medicii l-au avertizat pe jurnalist.

Așa cum preciza și Radu, Cătălin Oprișan avea să bată recordul de vizualizări la podcastul din februarie anul acesta, având cele mai multe vizualizări, și anume peste 4 milioane de români.

Acum, revenit pentru a treia oară alături de Radu Țibulcă, celebrul jurnalist a avut și alte povestiri de spus, majoritatea reușind să-i facă pe români să râdă.

Podcastul publicat în cursul zilei de ieri, 23 noiembrie, a strâns deja peste 2,4 mii de like-uri și aproximativ peste 56.000 de vizualizări.

Ca de obicei, plin de debordanță și carismatic, Cătălin Oprișan a vorbit de data asta, printre multele subiecte, și despre momentele dificile din viața sa, recunoscând că:

”Anul 2023 m-a prins rău de tot. Cu un domn îmbrăcat în halat alb şi nu era măcelar. Era un neurolog şi m-a prins rău de tot.

Şi cu capul, suspect de hepatită, m-am ţinut câteva luni de treabă, i-am păcălit pe toţi şi aia e. Aveam interzis să mai beau apă cu întuneric şi toate alea.

Am băut apă şi e foarte rea, nu se poate bea, am făcut crize. Nu am mai băut apa din ’86, de când a luat Steaua la Sevilla.”