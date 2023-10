Cătălin Oprișan, despre perioada în care lucra la „Neatza cu Răzvan și Dani”: ”Colegii nu mi-au cunoscut soția 10 ani”. Câţi bani a câştigat din televiziune

Parcă mai sincer și deschis ca oricând, Cătălin Oprișan a făcut o dezvăluire neașteptată despre perioada în care lucra la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Ce spune vedeta despre faima de care se bucură și banii câștigați din televiziune.

A fost redactor șef a1.ro, a făcut parte din echipa matinalului de la Antena 1 mai bine de zece ani, iar acum cunoaște succesul la radio, ca parte a echipei emisiunii de dimineață de la Kiss FM. Sincer, deschis și plin de umor, așa cum și-a obișnuit publicul, a acceptat invitația la podcastul găzduit de Damian Drăghici.

Cătălin Oprișan a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre perioada în care lucra la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Cu toate că are o căsnicie fericită, ce are deja peste 2o de ani, acesta a mărturisit că ai săi colegi de platou nu au cunoscut-o pe soția sa, în ciuda faptului că au lucrat împreună vreme de zece ani. Damian Drăghici a vrut să știe cum gestionează partenera sa popularitatea de care se bucură.

Cât despre statutul de vedetă, prezentatorul matinalului de la Kiss FM a explicat că este uimit de fiecare dată când oamenii cu care se întâlnește se miră că are o viață normală, că merge la piață și conduce o mașină fabricată în 2004, în ciuda faptului că mulți cred că este un om bogat, doar pentru că a apărut pe micul ecran.

Unii au senzația că eu sunt bogat, am o Toyota din 2004. Și eu mă îmbolnăvesc și îmi iau pastile și eu merg la piață.”

„Asta cu apărutul la televizor, nu are nicio legătură. Mai șmecher decât noi e ăla care face pâine. Mai șmecher decât mine sunt gunoierii. La popularitate mă enervează oamenii care se miră că mănânc fructe. Pepene, mere, și omul zice ”Ăsta e ăla de la televizor”, adică mie trebuie să îmi ia, să îmi cumpere ce îmi trebuie vreun sclav, colega de apartament, cine? Omul..până a început să zică ”Bă, vii și tu la piață”. Păi eu vin de toată viața în piața asta, la Veteranilor în Militari. Mă deranjează că se miră oamenii.

Recent, a primit un semnal de alarmă îngrijorător de la medici. A fost nevoit să facă unele schimbări, mai ales în ceea ce privește alimentația, renunțând la micile plăceri culinare pe care și le făcea zi de zi: sucurile acidulate și ciocolata.

„A fost Coca Cola, acum sunt sarmalele, micii. Adică încă mănânc, dar mănânc și fructe. Problema cea mai mare e faptul că nu le ai, dacă deschizi frigiderul și găsești un iaurt și niște grăunțe, le mănânci. Dacă nu le ai, nu le mai mănânci, mănânci altceva.

Mie mi-a zis doctorul că e nasol. Am hipertensiune, prediabet, mi-a zis că la 50 de ani mă împinge fi-miu. Am renunțat la Kinder și am trecut pe mere.”, a dezvăluit Cătălin Oprișan, la podcastul lui Damian Drăghici.