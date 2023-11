Cătălin Oprişan, declaraţii rare despre familia sa. Sportul pe care îl practică fiul lui: „A fost primul în şcoală la învăţătură. Vine mort acasă după antrenamente”

Cu toate că activează de ani buni sub lumina reflectoarelor și se bucură de o popularitate uriașă, a ales mereu să fie discret în ceea ce privește viața personală. Recent, Cătălin Oprișan a făcut câteva declarații rare despre familia sa. Care este sportul pe care îl practică fiul lui, un elev model și un tânăr ce îi dă zi de zi motive să fie un tată mândru.

Cătălin Oprișan este, fără doar și poate, unul dintre cei mai îndrăgiți jurnaliști de la noi din țară. Ani buni, a făcut parte din gașca Neatza cu Răzvan și Dani, a fost redactor șef al site-ului a1.ro, apoi a decis să părăsească televiziunea, fanii săi având acum ocazia să își înceapă ziua cu el și colegii săi de la matinalul Kiss FM.

În ciuda faptului că a petrecut o mare parte din carieră sub lumina reflectoarelor, a fost mereu discret în ceea ce privește viața sa personală, ținându-și copilul și soția departe de ochii străinilor. Invitat la podcastul găzduit de Damian Drăghici, a făcut o excepție, vorbind despre familia sa.

Cătălin Oprișan a dezvăluit faptul că fiul său este un tânăr deosebit, care a reușit să obțină rezultate spectaculoase nu doar la învățătură, dar și pe terenul de baschet, fiind campion bucureștean. Băiatul are și o statură impunătoare, având, la doar 15 ani, înălțimea de 1,95 metri.

„El asculta Shelly, l-am ascultat și pe Shelly, pentru ei, eu i-am dat Bonnie Tyler, mama lui i-a dat Michael Jackson. Știe multe pentru vârsta lui, l-am pus să se uite la Subcarpați și Surorile Osoianu. Am mers la concerte împreună. El are idee despre multe, el este campion bucureștean de 3-4 ori la baschet, el are 1.95 la 15 ani. Are 48 la picior. A fost primul în liceu în clasa a 4, primul în clasa a 8a, pot să îi reproșez vreodată ceva? În clasa a 7a avea 1.80. La sfârșitul clasei a 8a avea 1.95. Când vine acasă mort, după patru antremanete și se apucă să scrie și să facă..ce faci?”, a povestit Cătălin Oprișan, în podcastul lui Damian Drăghici.