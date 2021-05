Cătălin Moroșanu îl face praf pe Zanni de la Survivor. Adevărul despre ce s-a întâmplat în junglă

Cătălin Moroșanu a vorbit despre experiența Survivor România 2021 și a dezvăluit ce s-a întâmplat între el și Zanni în Republica Dominicană.

Cătălin Moroșanu a devenit prieten bun cu Elena Marin, rivala cea mai mare a lui Zanni. După ce Faimoasa l-a acuzat pe Zanni că i-a furat mâncarea și, deși a negat în primă instanță, concurentul a recunoscut mai apoi că așa a făcut.

Acum, Moroșanu a vorbit despre tensiunile din interiorul echipei Faimoșilor, în special despre ultimul incident șocant, în care Ștefan și Zanni au fost la un pas să se bată.

„Mi-a plăcut de Ștefan, e asumat! L-a înfruntat bărbătește pe Zanni, nu l-a lovit, dar i-a spus ceea ce avea să îi spună.

Eu nu aș fi putut face așa ceva, nu aveam cum să mă duc în acest mod spre Zanni, ar fi fost mult prea disproporționată înfruntarea. În plus, că eu am fost totuși un fel de lider acolo, nu ar fi fost ok, trebuia să fiu cel mai echilibrat. Băiatul acela (Zanni n.r) nu este chiar cel mai corect. Iar Ștefan, s-a văzut, nu admite asemenea lucruri. Mă bucur că, totuși, nu au avut loc lucruri mai grave”, a spus luptătorul.