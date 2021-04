Cătălin Moroșanu, despre cine va câștiga Survivor România. Favoriții surpriză ai Faimosului

Cătălin Moroșanu a spus deja pe cine vede ținând în mâini marele premiu. Cine crede luptătorul că va câștiga asprul concurs Survivor România 2021? Vedeta a împărtășit totul cu telespectatorii show-ului.

Fanii lui Cătălin Moroșanu au rămas extrem de triști în urma veștii primite în ediția trecută unde celebrul luptător anunța că medicul nu-i mai permite continuarea. Accidentarea acestuia este una destul de gravă, așa că are nevoie de odihnă și de o alimentație potrivită pentru a-și reveni.

Fostul coechipier al Faimoșilor a ajuns chiar azi în România, iar chiar de când a pășit pe aeroport a început să ofere detalii din culise și să mărturisească informația mult dorită de fanii de acasă – câștigătorul în ochii vedetei.

Din păcate, fostul concurent de la „Ferma” nu a fost plăcut în ultima vreme de unii sportivi care încă se află în Dominicană, dar și de câțiva dintre foștii colegi care au ajuns în România înaintea lui.

Curios sau nu pentru cei care urmăresc ediție de ediție show-ul sportiv, Moro a nominalizat-o pe nimeni alta decât Elena Marin. Amintim că bărbatul a intervenit de câteva ori în scandalul acesteia cu Zanni pentru a o apăra pe dansatoarea Andreei Bălan și pentru a-i reaminti protejatului lui Alex Velea că trebuie să-și păstreze decența în dialog și în fapte.

„Sper să fi lăsat ceva acolo, să fi lăsat ceva în Survivor, pentru că am realizat că ne consumăm energia degeaba, că urâm degeaba, pentru ca atunci când ieșim de acolo suntem oameni normali. Mă bucur să am ajuns pe pământ românesc. Mi-au lipsit mâncarea, suportul psihic, familia, fetița mea, prietenii și acum realizez că trebuie să le acord mai multă importanță, să îi iubesc mai mult. Am realizat că viața este foarte scurtă și trebuie să o trăim din plin. Elena Marin poate să ajungă în finală, are un potențial foarte mare. Și Cosmin și Zanni au potențial foarte mare, sunt mai mulți care ar putea să ajungă în finală și să facă o figură frumoasă”

Cătălin Moroșanu