Adevărul despre Elena Marin, din spatele camerelor TV. Cătălin Moroșanu, dezvăluiri fascinante

Una din surprizele neplăcute a fost și plecarea lui Cătălin Moroșanu de la ”Survivor România”. În toată perioada cât a făcut parte din echipa Faimoșilor Cătălin Moroșanu s-a apropiat mai mult de Elena Marin. Cei doi au avut multe momente în care au discutat, dar fără să fie văzuți și auziți de telespectatori. După revenirea în țară Cătălin a povestit câte ceva despre relația lui cu Elena.

Eiiminarea lui Cătălin Moroșanu a fost o mare surpriză pentru toată lumea, mai ales pentru fanii show-ului. Cu toate astea, pe parcursul perioadei petrecute în Republica Dominicană, cum era de așteptat, concurenții s-au apropiat unii de alții.

Este și cazul Elenei Marin și a sportivului Cătălin Moroșanu. După revenirea în țară Cătălin Moroșanu a decis să vorbească despre prietenia cu Elena Marin, acesta declarându-le celor de la Wowbiz.ro:

”Elena Marin este o fire foarte sensibilă și mereu are nevoie de confirmări, are nevoie să o susții. Eu am fost lângă ea, am fost acolo din prima zi. În momentul în care ne-am așezat să dormim noaptea, eu și Elena ne-am așezat unul lângă celălalt. Au fost momente când Zanni o jignea pe Elena și la un moment dat am intervenit și eu și mi-am luat hate. Elena când a fost propusă pentru a fi eliminată am luat-o deoparte.

I-am zis niște chestii foarte profunde și am făcut-o mult mai puternică. Am luat-o deoparte și i-am că Dumnezeu are un plan pentru ea. Faptul că m-a cunoscut pe mine, faptul că a cunoscut experiența Survivor, Dumnezeu are un plan. Ce s-a întâmplat la Consiliu? A ajuns favorita publicului. Din orice situație trebuie să vezi și partea bună, ca să poți depăși anumite supărări și anumite momente grele.”, a mărturisit Cătălin Moroșanu.