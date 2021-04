Câte kilograme a slăbit Cătălin Moroșanu la Survivor. S-a aflat adevărul

Survivor România 2021 e cea mai mare provocare pe care românii, dar și oameni care nu sunt cunoscuți publicului o pot accepta. Iată că aceasta vine cu schimbări uriașe, dincolo de psihic! Câte kilograme a reușit să slăbească Moroșanu în tot acest timp?

Survivor România este cu siguranță cel mai greu proiect televizat din România și nu numai. Emisiunea se bazează pe întrecerea limitelor, pe schimbare, pe experiențe inedite, strategii și putere psihică.

În tot acest amalgam de cerințe pe care le aduce show-ul din Republica Dominicană, cele care ies în evidență sunt lipsurile imense. Cei care părăsesc România știu că nu o să mai aibă deloc aceleași condiții ca acasă, acces la gadget-uri, la comunicare frecventă cu cei dragi, dar în special la mâncare.

Cunoscutul luptător a ajuns pe primul traseu cântărind 115 kilograme, iar la aproape patru luni de la începerea competiție a reușit să dea jos 15. Sportivul este cunoscut drept antrenorul tuturor din echipa roșie datorită experienței sale.

Cu toate astea, mulți din cei care au fost eliminați nu au fost încântați de felul în care se descurcă la finele traseului, adică la proba de îndemânare. Fiind obișnuit cu mișcări dure din cauza sportului pe care îl practică deja de zeci de ani, bărbatul nu se poate plia pe unele provocări de la finalul jocului.

Acesta a fost plăcut de fanii de acasă pentru că nu s-a implicat în scandalurile frecvente din tabăra Războinicilor, în afară de conflictul cu Zanni, moment în care i-a luat apărarea Elenei Marin.