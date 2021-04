Cătălin Moroșanu, decizie categorică despre călărețul Sergiu. A vorbit în premieră după ce a aflat că a vândut casa

Cazul tăticului călăreț l-a impresionat pe Cătălin Moroșanu. A ieșit un scandal enorm atunci când Sergiu Ciobotariu a decis să cândă casa pe care a primit-o din donați.

Sergiu Ciubotariu a primit anul trecut o casă și peste 5000 de euro după campania pe care Cătălin Moroșanu a lansat-o pentru ca tăticul călăreț să poată oferi familiei lui un trai decent.

La începutul acestei luni, el a decis să vândă casa primită din donații, asta în timp ce Cătălin Moroșanu se afla încă în Republica Dominicană, la Survivor.

Acum, sportivul a reacționat la gestul făcut de Sergiu, spunând că este foarte dezamăgit. Cu toate astea, Moroșanu spune că știa de intenția lui Sergiu de a vinde casa.

„Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el şi o să îl întreb: ‘Bă, de ce te-ai întors în sărăcie?’ Sunt foarte dezamăgit. Eu aveam semnale că ar vrea să facă chestia asta. Chiar m-a sunat cineva care voia să cumpere casa lui Sergiu. Şi i-am zis: ‘Cum să cumperi casa lui Sergiu? Nu îţi vând casa lui Sergiu pentru că e luată din donaţii’. Una la mână!

Banii au fost strânşi din donaţii. Sute de mii de români au pus mână la mână să îi îndeplinească visul unui om. Acum ce fac? Îmi bat joc de banii lor? De dorinţa lor de a ajuta pe cineva? Nu am fost de acord să vând casa pentru că trebuia semnătura mea.

În momentul în care am cumpărat imobilul i-am pus o clauză în contract şi i-am spus că timp de 5 ani nu are voie să înstrăineze imobilul. El nu are voie să înstrăineze bunul respectiv. Acum eu nu ştiu ce tertip financiar a folosit. Poate a închiriat-o sau ceva de genul”, a declarat Cătălin Moroșanu, pentru as.ro.