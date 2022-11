Ce spune Alex Velea despre mixul musical pe care și-a pus amprenta: “În copilărie ascultam muzică lăutărească, ascultam manele și nu trebuie să ne ascundem după deget”/ EXCLUSIV VIDEO

Alex Velea s-a numărat printre artiștii care, în pandemie, a găsit inspirație și o soluție pentru a nu sta degeaba, ci de a produce bani chiar dacă nu mai avea concerte în acea perioadă. Artistul a povestit pentru playtech.ro cum a luat naștere mixul de stiluri muzicale care a prins foarte bine la public și cu care a luat contact des în copilărie.

Alex Velea se numără printre cei mai bine cotați artiști autohtoni. Iubitul Antoniei a găsit soluția de a produce bani din muzică și în perioadele moarte, așa au luat naștere colaborări inedite cu Arkanian, Tzancă Uraganu sau Jador, care au prins la public și care i-au sporit veniturile lui Velea.

Alex Velea s-a trezit cu mult timp la dispoziție, nu a mai avut cântări, dar a avut idei, pe care le-a concretizat ]n piese care au milioane de vizualizări pe Youtube.

„Începând cu 2020 a fost o perioadă pe care am înțeles-o cu greu, pandemia, statul acela în casă, după care nu am mai avut concerte și noi eram obișnuiți să plecăm întruna la concerte

și a trebuit să ne concentrăm la altceva ca să ne asigurăm traiul, pentru că noi până la urmă din treaba asta trăim.

Eu am devenit un fel de șoarece de studio, am stat în studio și am compus foarte mult, ne-a ieșit treaba asta cu mixtura între stiluri și am scos Trapanele, acel stil de muzică atât de

controversat, dar care până la urmă le-a plăcut românilor atât de mult, încât la orice petrecere auziți muzica noastră.

Noi suntem crescuți la periferie, noi în copilărie ascultam muzică lăutărească, ascultam manele și nu trebuie să ne ascundem după deget. Nouă, românilor, ne place muzica asta, atunci când auzi balansul ăla, îți vine să dansezi.

Să nu bagi manele! Pe la 11.30 parcă ar merge și o grecească sau o arăbească și la 1.00 îl asculți pe Tzancă Uraganu la maximum și ce crezi? Mai știi și versurile!

Hai să nu ne ascundem după deget, e un stil muzical, fiecare cu cultura lui, dacă vrei să te culturalizezi, te duci la bibliotecă, citești”, a declarat, pentru Playtech.ro, Alex Velea.