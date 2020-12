Cătălin Măruță e genial! Unde a cerut-o de soție pe Andra, de fapt. Cove a râs copios

Invitați în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la PRO TV, cele două vedete au oferit momente de senzație. Cătălin Măruță e genial și acest lucru ni l-a arătat chiar în ediția de azi a emisiunii prezentate de Cove și Adela Popescu.

În cadrul unui interviu extrem de amuzant în care Andra nu s-a putut abține din râs, Cătălin Măruță a scos la iveală un detaliu mai puțin cunoscut de fanii lor. Acesta a fost intrebat de către prezentatorii emisiunii Vorbește Lumea dacă își mai aduce aminte când a cerut-o de soție pe Andra.

Cătălin Măruță nu a stat prea mult pe gânduri și a răspuns imediat, semn că încă nu a uitat acel moment: ”De Crăciun!”. De acolo, artistul a ținut să precizeze că, de fapt, a cerut-o de soție neoficial cu mult înainte de cererea oficială. Propunerea a venit în timp ce vedetele se aflau într-un magazin cu… mobilă!

”Oficial, am cerut-o de Crăciun. Neoficial, a fost într-un magazin de mobilă din București. Ne plimbam noi, nici nu mai știu ce căutam. Era înainte de sărbători, acolo ne mai plimbam noi. I-am spus să ne mutăm împreună și Andra a spus da. Am fost la ea într-o seară acasă la ea, avea o veioză, un tablou și o valiză: ”Păi nu ai zis că ne mutăm? Ne mutăm.”

Tot în magazinul de mobilă am vorbit prima oară despre căsătorie. Nu mai știu ce am zis… Ne-am dus la Câmpia Turzii apoi, de sărbători, era o masă lungă de Crăciun și toți m-au încurajat. M-am ridicat și am ținut un discurs. Toți și-au dat cu părerea apoi. așa a fost cererea în căsătorie”, a mărturisit Cătălin Măruță la PRO TV.

”Era înainte de sărbători, mai căutam lucruri pentru casă. Locuiam împreună că am venit eu cu… Cătălin nu e chibzuit, e inimos cu toată lumea. Eu oricum am zis că, fie că mă căsătoresc la 20 de ani sau mai târziu, cu Cătălin vreau să fac acest pas”, a spus Andra, după care a râs copios.

”Păi acolo au saltele!”, a replicat Adela Popescu imediat ce a auzit unde a cerut-o, de fapt, prima oară de soție.