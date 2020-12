Andra are cu cine să se mândrească. Vestea primită chiar acum: sigur și Măruță e foarte fericit

Chiar de acest Crăciun, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, pe nume Eva, a primit o mare surpriză, iar totul se datorează fanilor ei, așa că totul a fost făcut public.

Andra are cu cine să se mândrească

Astfel că Andra le-a dat o veste foarte bună fanilor ei de Crăciun. Fiica acesteia și a prezentatorului de la Pro TV a primit butonul de YouTube pentru 100.000 de abonați pe canalul ei, acolo unde postează multe vloguri despre diverse subiecte. Pe contul ei de Instagram, Andra a publicat o imagine cu ea și cu Eva, amândouă fericite.

„Sărbătorim cu Eva! 🎉🤗❤️ A primit de la YouTube butonul pentru 100.000 de abonați! Sunt mândră de faptul că e atât de ambițioasă și pasionată și o voi ajuta mereu să își împlinească visele! Să îi ținem pumnii și lui David, acum e mai motivat și el sa posteze mai des!!! @evamaruta @marutadavid @catalin_maruta 💫” a fost mesajul dat de Andra Măruță, pentru fiica ei.

David Măruță a lansat un colind

Copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță, David și Eva au lansat colinde de Sărbători. Primul care și-a lansat colindul în pragul sărbătorilor de iarnă este David, în vârstă de nouă ani. Cântecul său se numește “Rocking Around The Christmas Tree”, iar sora lui mai mică, Eva, apare în clipul făcut într-o casă decorată ca-n filmele de la Hollywood pentru Crăciun. De asemenea, în timpul filmărilor pentru melodia “Rocking Around The Christmas Tree”, Eva Măruță fost îmbrăcată într-o rochie bordo cu o fundă albă, având părul pe spate. Aceasta a cântat alături de fratele ei mai mare și a dansat împreună cu el. De altfel, unii dintre cei care au vizionat deja videoclipul lui David Măruță sunt de părere că acesta a moștenit calitățile vocale ale mamei lui.

Andra Măruță este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Succesul i-a rotunjit însă și conturile bancare. Vedeta conduce și o mașină scumpă, și anume, un Volvo XC 90, model care poate ajunge si la 63.000 de euro. Andra s-a născut la data de 23 august 1986, în Câmpia Turzii. Aceasta este căsătorită cu prezentatorul de televiziune de la Pro TV, Cătălin Măruță, iar împreună au doi copii. din imaginile publicate pe conturile lor de socializare, dar nu numai, cei patru formează o familie fericită, având și o mulțime de fani. Amintim că primul disc al Andrei a fost lansat în anul 2001, la numai 14 ani. Aceasta s-a menținut pe primele locuri încă de la debut, în cadrul Romanian Top 100.