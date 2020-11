Cătălin Măruță, dezvăluiri despre divorțul lui Pepe de Raluca Pastramă. Ce s-a întâmplat

Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri despre divorțul bombă din showbiz-ul românesc. Ce spune nașul de nuntă despre separarea dintre Pepe și Raluca? Iată detalii despre povestea de iubire dintre cei doi.

Cătălin Măruță a expus de la început până la sfârșit povestea de iubire dintre finii săi. Anunțul șocant făcut de Pepe seara trecută a fost derulat în imagini în emisiunea nașului de cununie a celor doi. Deși fanii se așteptau ca totul să fie o glumă, Pepe și Raluca urmează să semneze în curând actele de divorț. Din fericire, totul s-a sfârșit de comun acord, iar aceștia își doresc acum să-și crească în liniște cele două fetițe pe care le au împreună. Cătălin Măruță a început emisiunea cu vestea șoc din showbiz-ul românesc. Trist și pus pe gânduri din cauza situației date, moderatorul a mărturisit că le va fi alături ambilor fini de fiecare dată când vor avea nevoie.

„Mi-aș dori așa. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le împart. Sunt un om cu multe idei și cu multă imaginație, îmi place să vorbesc. Sunt un om super deschis și cu vorbele la mine întotdeauna. Am avut așa un trac din cauza celor întâmplate la începutul relației mele cu Pepe și nu doar la început. Au fost ani de zile în care presa m-a tocat și am simțit nevoia să mă închid în mine. De-asta niciciodată nu am vrut să dau nici interviuri și mi-a fost cumva frică să răspund, că întotdeauna cuvintele îmi erau răstălmăcite și am zis că mai bine tac, ca să fiu în siguranță și să nu mai stau să mă supăr când începe lumea să mă judece pentru ce spun”

