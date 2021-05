Cătălin Măruță, decizie radicală chiar de ziua lui. A făcut marele anunț la începutul emisiunii de pe PRO TV

Cătălin Măruță a dezvăluit că a luat o decizie radicală chiar azi, când prezentatorul își sărbătorește onomastica, de sfinții Constantin și Elena.

Cătălin Măruță a povestit în debutul ediției de azi a emisiunii ”La Măruță”, că s-a hotărât, în sfârșit, să intre la dietă.

”Am intrat la dietă. Mereu am încercat, dar am avut perioada cu cozonacii, fie alte bunătăți. Toată lumea știe că sunt un gurmand de fel, îmi e greu să mă abțin. Dar trebuie!”, a spus Cătălin Măruță.

Cu toate acestea, Măruță și-a mai nuanțat discursul hotărât, când în fața sa i s-a adus un platou cu mici, evident, pentru a-și sărbători onomastica.

De altfel, și soția sa, Andra, a intrat de curând la dietă, asta după ce în mai multe rânduri au existat zvonuri cum că artista ar fi însărcinată din nou.

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată.”, a spus Andra, în urmă cu o lună de zile.