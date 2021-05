Cătălin Cazacu, obligat de Măruță să aleagă între 12 femei din România. Ce a spus despre Adelina Pestrițu, Oana Roman sau Mihaela Rădulescu

Cătălin Cazacu a fost prezent azi în emisiunea ”La Măruță”, unde a povestit ce anume a făcut de Paște, dar a fost supus și unui test inedit de către prezentator.

Cătălin Cazacu a dezvăluit că de Paște a mers la mare.

”Toată lumea vrea să mă căsătorească. Pentru că Paștele a căzut odată cu 1 mai, eu am ales sa merg la mare. Am ocolit să merg la ai mei. Am vaccinul, dar nu am rapelul. A fost foarte frumos, a fost destul de multa lume la mare. M-am distrat foarte tare, abia aștept să înceapă sezonul, lumea e nedistrată”, a spus Cătălin Cazacu.