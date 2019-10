Cătălin Botezatu se află în perioada de recuperare, după ce a fost supus recent unor intervenții chirurgicale în urma unor complicații apărute la colon. Designerul a mărturisit că a trecut prin clipe grele și a avut dureri mari, dar că acum se simte mai bine și abia așteaptă să participe la evenimente și să se întoarcă pe platourile de filmare.

Cătălin Botezatu a slăbit enorm după operație

„Nu e ușor, într-o lună și un pic să suporți 4 operati, să stai în spital aproape non-stop, să înduri niște dureri, nu stiu… Eu am trecut prin ceva ce nu pot explica în cuvinte. În a doua și a treia operație am stat 17 zile imobilizat. Am făcut o nouă hemoragie internă. Mi s-a m-ai făcut o altă operație. Mi s-au administrat niște medicamente de pe urma cărora aveam niște halucinații extrordinare. A fost crunt. Nici eu nu știam ce mă mai doare, a fost groaznic”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru un post de televiziune.

Juratul de la Bravo, ai stil a slăbit 12 kilograme în ultima perioadă, așteaptă să se refacă complet și să revină la evenimente și pe platourile de filmare.

„Nu sunt în forma cea mai bună. Chiar mă uit așa la mine și îmi fac poze și vreau să postez, dar nu arăt bine. Am slăbit 12 kilograme. Nu sunt așa cum vreau să fiu. Nu mai am aceeași putere. Mi-am dat seama că cea mai importantă e sănatatea”, a mai spus Botezatu.

În urmă cu doar câteva zile, Cătălin Botezatu a fost invitatul lui Teo Trandafir la Kanal D, iar designerul a ținut să le dea peste nas celor care au susținut că acesta va renunța la televiziune după operație.

„Acum bine, sper să fie și mai bine, sunt în perioada de recuperare, am zis să nu ratez emisiunea asta. M-am săturat în primul rând de bârfe și o să fiu scurt. Nu, n-am renunțat nici la fashion, nici la televiziune, voi merge mai departe până la capăt. Sunt aici, la televiziunea unde eu mă simt cel mai bine și căreia îi mulțumesc foarte tare pentru că pe această perioadă lungă a avut grijă de mine”, a anunțat vedeta.