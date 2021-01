Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu, reîntâlnire magică după mulți ani. Ce i-a promis blonda

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au fost categoric atracția ediției de azi de la „Teo Show”. Declarațiile foștilor parteneri au uimit pe toată lumea. Ce reacție a avut celebrul creator de modă vizavi de cea de-a treia nuntă a blondinei?

Emisiunea de azi de la „The Show” a fost plină de mărturii aparte. Fanii Biancăi abia așteptau ca aceasta să fie prezentă într-o emisiune pentru a clarifica toate zvonurile. Cătălin Botezatu și-a făcut și el apariția în show, iar lucrurile au devenit și mai picante.

După o serie de mărturisiri, fosta asistentă păcătoasă i-a spus creatorului de modă că el va fi unul din nași la viitoarea nuntă a sa pe care o consideră deja a fi una de succes, a treia fiind cu noroc. „Îți promit că tu vei fi unul dintre nași”, i-a spus Bianca lui Cătălin, în direct, la Teo Show, marți.

Răspunsul designer-ului nu a întârziat să apară. „Tu știi că tot timpul poți conta pe mine. Acum mult timp mi-a zis mi-a zis: mă mărit, asta e, dar tot cu tine rămân. Noi vom sfârși împreună. Este creația mea. A demonstrat că poate așa că tot cu mine va rămâne. Ea știe că se poate baza pe mine. Într-un final eu o iau pe ea”, a spus juratul de la „Bravo, ai stil”

Amintim că bărbatul e cel care a propulsat-o de-a dreptul pe aceasta în showbiz-ul românesc, motiv pentru care a și denumit-o „creația sa”. El a fost primul bărbat cu o imagine puternică în România cu care s-a afișat fosta prezentatoare de televiziune, lucru care a adus-o cu atât mai repede în atenția tabloidelor.

„Nu a fost ceva planificat, am zis vreau să merg în Maldive și să fac poze mișto. Am plecat singură în Dubai, de acolo am pecat cu cineva în altă acanță. Nu a fost ceva planificat, doar am vrut în Maldive. Am ncercat să o conving pe Ramona să vină cu mine în Maldive, dar n-a vrut. Aparențele înșală, nu mă luați așa cu „convinsă”, așa a vrut universul. Nu discut despre altcineva. Oamenii care sunt fericiți nu doresc să-și expună fericirea. În primul rând sunt fericită eu, mai există oricum cineva în viața mea care mă face fericită. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Nu vreau să vorbesc despre partenerul meu de viață, vreau să vorbesc despre mine – sunt bine! Am un copil sănătos, am o afacere care funcționează, am prieteni lângă mine. Da, mă mărit…cândva! A treia oară cu noroc, am mai spus”

Bianca Drăgușanu