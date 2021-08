Cătălin Botezatu nu s-a putut abține. Ce a zis când a văzut-o pe Silvia Dumitrescu în colanți, la 61 de ani EXCLUSIV

Solista Silvia Dumitrescu nu renunță la ținutele negre, stil gotic și rock, nici la 61 de ani. Cum în ultima vreme a slăbit vizibil, prin sport și dietă strictă, ea își permite din nou luxul de a urca pe scenă în colanți și cu bluze mulate. Cătălin Botezatu, de altfel un vajnic critic al vedetelor certate cu moda, i-a analizat costumația extravagantă, purtată la recentul concert din Arad, și a dat verdictul: ”Nu e un stil chiar atât de desuet și de indecent, e un pic cam strâmtă bluza, dar să zicem că trece sub radar”, a menționat celebrul designer, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

La 61 de ani, Silvia Dumitrescu continuă să poarte în concerte ținute de liceană. Recent, marea artistă a cântat la Arad într-o costumație alcătuită dintr-un top mulat și colanți și nici că i-a păsat că bluza nu i-a ascuns micile imperfecțiuni. Contactat de reporterii Playtech.ro, Cătălin Botezatu, fost jurat la ”Bravo, ai stil!” (Kanal D), a analizat ținuta extravagantă a Silviei:

”La 61 de ani, Silvia e un pic rock, un pic gotic, mereu a fost cu sclipici, cu lanțuri, iar de siluetă nu i-a păsat, nu are complexe. Acest stil l-a păstrat până acum, nu e un stil chiar atât de desuet și de indecent, e un pic cam strâmtă bluza, dar să zicem că trece sub radar!”, ne-a spus designerul de top.

Din cauza unor probleme de sănătate, Silvia pierduse la un moment dat lupta cu kilogramele:

„Am avut nevoie de ambiție multă și de dorința de a arăta mai bine. Kilogramele în plus pe care le duci cu tine se simt și pe inimă și pe organe. Toate au pornit de la un colesterol mare și am zis că pot să renunț la dulciulețe și atunci am început și cu mese la anumite ore”, a spus ea, într-un interviu pentru Kanal D.

Silvia Dumitrescu a dezvăluit și cum a reușit să revină la silueta de odinioară:

”Am slăbit, da, vreo 13-14 kilograme, în aproape 4 luni. Am ținut un regim strict, mai exact, am mâncat la ore fixe. Am renunțat la dulciuri, carbohidrați, pâine, prăjeli, la mâncarea nesănătoasă. Mă simt bine și sunt mulțumită de cum arăt. Recent, la o emisiune, am îmbrăcat și o fustă scurtă, după vreo 20 de ani de când nu mai făcusem asta”.