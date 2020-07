Silvia Dumitrescu, apariție spectaculoasă la 60 de ani. Cum a slăbit 15 kilograme

Până în urmă cu doi ani, Silvia Dumitrescu se plângea de câteva kilograme în plus. Cu ambiție și perseverență, a reușit să slăbească 15 kilograme, ajungând la silueta dorită.

Silvia Dumitrescu a evadat din oraș pentru a petrece câteva clipe de relaxare alături de partener și prieteni pe Litoral. Se află la mare de ceva timp și briza pare să-i priască, cel puțin asta reiese din imaginile postate pe rețelele de socializare.

Dat fiind că schimbarea a fost de mari dimensiuni, fanii au fost curioși de ce a stat la baza schimbării. Drept urmare, solista a dezvăluit că a renunțat la mâncarea nesănătoasă și a mâncat la ore fixe.

„Am slabit, da, vreo 13-14 kilograme in aproape 4 luni. Am tinut un regim strict, mai exact, am mancat la ore fixe. Am renuntat la dulciuri, carbohidrati, paine, prajeli, la mancarea nesanatoasa. Ma simt bine si sunt multumita de cum arat. Recent, la o emisiune, am imbracat si eu o fusta scurta, dupa vreo 20 de ani de cand nu mai facusem asta”, spunea aceasta, în urmă cu ceva timp.