Silvia Dumitrescu a îmbătrânit rău, dar cu eleganță. Chipul ei e brăzdat de riduri

Silvia Dumitrescu, în vârstă de 61 de ani, s-a aflat azi în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan si Dani, unde a cântat un colaj de piese, cu energia-i binecunoscută.

Deși vârsta nu i se cunoaște când vorbim despre atitudinea și energia se, se pare totuși că ea își face simțită prezența, totuși, pe chip. Silvia Dumitrescu a vorbit despre momentul lansării sale, dar nu numai.

”Perioada anilor 80 este perioada in care eu m-am lansat. Sunt mai mare ca Loredana. Eu m-am lansat la vârsta de 24 de ani, ea la 16. Parintii mei au vrut sa ma fac medic, am dat la Medina. M-am inscris la Scoala Populara de Arta fara ca parintii mei sa stie. I-am invitat si cand au vazut ca am apluaze la concert, le-a crescut inima și si-au dat seama ca acestea mi-e drumul.

Mihaela Runceanu mi-a fost mentor, am imprumutat de la ea lucruri interesante, era dura cand veneai nepregatit. Cand elevele mele nu invata, le cert.

Le-o dau exemplu pe Andrada Popoviciu de la X Factor elevelor mele. Toata lumea crede ca muzica pop, jazzul sunt usoare, dar nu e chiar asa, pe langa voce trebuie sa ai un bagaj de cunostinte imens. Să fii original. M-am răsfățat azi, eu de 5 luni nu am mai apărut nicăieri”, a spus Silvia Dumitrescu la Neatza cu Razvan si Dani de la Antena 1.