Cătălin Botezatu, noi probleme de sănătate. Ce verdict trist i-au dat medicii

La un an de la un moment de mare cumpănă, Cătălin Botezatu întâmpină noi probleme de sănătate. În ciuda faptului că apariţiile sale sunt mereu cu zâmbetul pe buze, se pare că designerul a primit un verdict trist din partea medicilor.

În urmă cu un an, juratul de la “Bravo, ai stil!” era operat de patru ori în doar trei săptămâni. Acesta fusese diagnosticat atunci cu o boală nemiloasă: cancer la colon.

„Eu nu am privit boala asta ca pe una fatală. M-am și ferit să îi spun numele, spuneam că am niște tumori, că sunt niște celule rele, cred că era o formă de negare cumva în subconștientul meu”, declara creatorul de modă în 2019.

Acum, Cătălin Botezatu are noi probleme de sănătate. În vârstă de 54 de ani, designerul a vorbit, de curând, despre schimbările care au apărut în viaţa lui în ultima perioadă.

Acesta a povestit că i s-a interzis orice formă de efort, de stres iar controalele medicale sunt obligatorii. Vedeta de la Kanal D a fost, în urmă cu trei săptămâni, în Turcia pentru a se asigura că totul este în regulă.

”Cu sănătatea sunt OK. Am fost în urmă cu trei săptămâni la control în Turcia și mi s-a spus să am mai multă grijă de mine, să evit efortul, stresul. În continuare iau medicamentele prescrise de medicul meu. Cu sănătatea nu este de glumă, așa că înțelegi de ce nu vreau cadouri de ziua mea”, a declarat Bote pentru click.ro.