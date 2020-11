Cătălin Botezatu, la spital în Turcia. De ce a ajuns celebrul jurat Bravo, Ai Stil de la Kanal D din nou pe mâna medicilor

În urmă cu un an, Cătălin Botezatu declara învingător: „Am trecut pe lângă moarte și am oprit cancerul”. A traversat cu succes o cumpănă, iar acum stă cu ochii în patru pentru a nu ajunge din nou în aceeași situație, de unde și vizita recentă la medicii săi din Turcia.

Cătălin Botezatu, pe mâna medicilor din Turcia. Juratul de la ”Bravo, ai stil!” a fost la control

Cătălin Botezatu a trecut pe lângă moarte și a ajuns pe masa de operație a unui spital din Turcia, în urmă cu un an. „Nu credeam că o să am niște dureri atât de mari. Nu știu cum sunt alte operații, dar eu nu am avut dureri atât de mari. La un moment dat, a fost și un mic incident, când am scos sonda, dar aveam o senzație de sufocare”, spunea el atunci.

Anul 2019 nu a fost deloc ușor pentru designer din punct de vedere al sănătății. Însă, nici începutul anului 2020 nu a fost strălucit. Celebrul jurat de la Kanal D a urcat din nou pe masa de operații, în Turcia, în urmă cu 10 luni.

„Următorii pași, după o perioadă, înseamnă o altă operație, să curățăm acolo bine, după care urmează o altă intervenție complicată”, spunea acesta într-un interviu.

Creatorul de mocă a luptat cu toate puterile pentru a-și reveni, s-a pus pe picioare și s-a întors și pe micile ecrane, iar astăzi a dat din nou o fugă în Turcia, dar de această dată pentru un control. El este însoțit de Eva Pavel, consilier medical, femeie care i-a fost alături și dățile trecute când a ajuns pe mâna medicilor turci.

„Acum, în ultima perioadă nu se simțea tocmai bine, probabil și oboseala acumulată, multă muncă… și a decis să plece să-și facă niște analize, să-și facă un control – la cardiologie – , având în vedere că el a avut probleme serioase cu inima în trecut, are 5 stenturi”, susțin surse din anturajul designerului, citate de Ciao.

Acum își dorește iubire: „Merit mai multă, pentru că ofer atât de multă iubire”

„Nu mai am probleme de sănătate, să nu-mi dezamăgesc publicul acesta pentru care există, datorită presei, tuturor – asta mă face să trăiesc și să primesc puțină iubire, pentru că, după sănătate, iară nu poți trăi. Merit mai multă iubire, pentru că ofer atât de multă iubire”, spunea vedeta într-un interviu pentru Cristi Brancu.