Cătălin Botezatu, adevărul despre operația suferită. Ce i-au găsit medicii la nivelul abdomenului

Cătălin Botezatu a ajuns de urgență în Turcia, unde a suferit o nouă intervenție chirurgicală în cursul zilei de 3 martie. Creatorul de modă a preferat ca de această dată să anunțe personal că va fi supus unei noi cumpene. A revenit acum cu detalii.

Operația a fost un succes. Cătălin Botezatu, detalii despre starea sa de sănătate

Designerul a revenit în Turcia la nici o lună după o nouă întrevedere cu medicii. Acesta a făcut un control de rutină la începutul lunii februarie. Designerul are probleme de sănătate de ani buni, iar anul trecut a reușit să învingă cancerul. Începutul anului 2020 a fost dificil pentru el.

Recunoștea că a fost la un pas de moarte după ce medicii i-au descoperit o tumoră la colon. Atunci a fost operat de patru ori și a fost nevoit să facă și chimioterapie. „Am trecut razant, dar razant, pe lângă cea de care ne temem toți, dar care, la urma urmei, face parte din acest circuit al existenței noastre, moartea”, mărturisea la acea vreme Botezatu.

Luna martie 2021 l-a readus în mâinile medicilor, dar pentru o intervenție mai puțin complicată decât cele suferite până acum. Vedeta Kanal D a venit cu detalii în ceea ce-l privește.

Mesajul designerului prin care a anunțat că va suferi o nouă intervenție

„Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție safe (n.r.: sigură) din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală.

Alături de mine se află ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români și spun sute, că au fost sute de români care au venit aici, la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați. Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc”, a spus vedeta Kanal D pe Facebook.