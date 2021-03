Cătălin Botezatu a ajuns din nou pe mâna medicilor. Ce a pățit vedeta Kanal D

Cătălin Botezatu se află de câteva ore bune în Istanbul, unde urmează să fie operat din nou. Creatorul de modă a făcut declarații cu privire la noua intervenție înainte de a ajunge pe mâna medicilor, într-o înregistrare video postată pe rețelele de socializare.

Cătălin Botezatu, din nou pe mâna medicilor. Detaliile oferite de vedeta Kanal D înainte de a intra în sala de operații

În urmă cu un an, Cătălin Botezatu a suferit o operație în Istanbul prin care medicii turci i-au extirpat o tumoră rară. Creatorul de modă a lipsit 20 de zile din lumina reflectoarelor. Acesta a trecut cu bine peste operație, dar recuperarea a fost destul de grea, mărturisea acesta.

Doctorii clinicii din Istanbul i-au extirpat o tumoră extinsă de la apendice la colon. Mai mult, designerul a fost supus și unei proceduri de chimioterapie hipertermică, ce distruge orice infecție din organism. Botezatu a revenit astăzi în Turcia, unde va trece printr-o nouă operație, dar mai puțin complicată decât cele suferite anterior.

„Este o intervenție sigură din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune”

„Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție safe (n.r.: sigură) din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală.

Alături de mine se află ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români și spun sute, că au fost sute de români care au venit aici la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați. Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc”, a spus vedeta Kanal D pe Facebook.