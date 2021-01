Cătălin Bordea se operează de urgență. Mulți oameni s-ar rușina să spună de asemenea probleme

Fanii lui Cătălin Bordea au fost extrem de surprinși de noile vești pe care le-au auzit despre acesta. Cunoscutul comediant urmează să se opereze de urgență. Ce s-a întâmplat cu el și de ce problema sa de sănătate a necesitat o intervenție?

Cătălin Bordea, pe mâna medicilor. Comediantul se operează de urgență

Cătălin Bordea a anunțat recent că are probleme de sănătate, urmând să le rezolve cu ajutorul unor intervenții. Acesta le-a oferit câteva detalii fanilor săi în emisiunea ”Xtra Night Show” de la Antena Stars, motivând astfel și dispariția sa din platou pentru două zile.

Coprezentatorul show-ului de noapte a dezvăluit totul printr-o serie de glume, așa cum a obișnuit pe toată lumea, precizând că suferă de hemoroizi și că urmează să scape de durere cu operație chirurgicală.

Comediantul este optimist și a declarat că nu-și face griji și nu-i e teamă, mai cu seamă că e vorba despre foarte puține zile de spitalizare. Amintim că vedeta a mai lipsit o dată de pe micile ecrane după ce s-a infectat cu noul coronavirus, moment în care a fost nevoit să stea 14 zile în izolare, după ce a avut contact cu o persoană care a fost testată pozitiv. „Nu e de joacă. Lăsați petrecerile pentru mai târziu. Avem timp de ele. Covidul îți dă ocazia să experimentezi bătrânețea în avans”, a afirmat Cătălin Bordea la Xtra Night Show.

„Dar asta e senzația nasoală psihic, te culci și te trezești cu altceva și altceva”

Vedeta a mărturisit că s-a simțit rău în perioada în care a avut COVID-19, cu toate că a avut o formă ușoară. Bărbatul a sugerat tuturor să aibă cât mai mare grijă de sănătate în aceste vremuri și să nu ia în derâdere măsurile, pentru a putea scăpa cât mai repede din contextul în care încă de aflăm.

„Livia a rămas fără gust și miros, eu n-am rămas. Am putut să fac câteva chestii prin casă pe care n-am putut să le fac în toți anii de relație, pentru că ea a rămas fără miros. Ea nu știe (…) Am avut trei zile de glorie. Dar asta e senzația nasoală psihic, te culci și te trezești cu altceva și altceva, am avut dureri de cap, sfârșeala, febra musculară, febra aia o oră, că așa m-am hotărât să mă duc să mă testez. Poftă de mâncare zero, chestii de genul ăsta. Dar sfârșeala aia, oboseala aia nasoală, îți vine să dormi încontinuu. Dar mie după 7 zile, mi-am revenit, flotări în casă”, a mai detaliat actorul.