Paula Chirilă, luată cu salvarea de la XNS. Ce i-au descoperit medicii la analize, de fapt

Actrița Paula Chirilă, parte a echipei ”XNS”, de la Antena 1, a fost luată cu Salvarea, marți seară, direct de la emisiunea moderată de Dan Capatos. Aceasta a acuzat dureri abdominale puternice încă din timpul show-ului. Verdictul medicilor.

Paula Chirilă a fost dusă la Spitalul Elias, marți seară, pentru investigații, după ce a acuzat dureri abdominale atroce. Actrița a fost diagnosticată cu un început de ulcer, făcut din cauza stresului. Acum, aceasta va trebui să urmeze un tratament.

„Am stat pana pe la 4 dimineața. Am stat în perfuzii, sub observații. E un început de ulcer. Dispepsie ulceroasă se numește, trebuie să țin regim. Am luat tot felul de pastile pentru durerile cauzate de hernia de disc. Mi s-a spus să nu mai fac așa ceva.

Am stat numai pe ceai toată ziua. Am luat în ultima vreme niște antiinflamatoare pentru coloană, căci am hernie de disc. De la antiinflamatoare, mi s-a distrus stomacul. Am un început de ulcer. M-au dus cu căruciorul la radiologie și eu eram cu perfuzia într-o mână și cu telefonul în cealaltă”, a povestit vedeta la ”XNS”.