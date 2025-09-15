Ultima oră
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Cata sare se pune la muraturi

Gustul autentic și textura crocantă a murăturilor depind, încă din momentul pregătirii, de un ingredient esențial: sarea. Folosită de secole ca cel mai eficient conservant natural, aceasta nu doar că împiedică dezvoltarea bacteriilor dăunătoare, dar ajută și la fermentația corectă a legumelor, păstrându-le proaspete pe termen lung.

Câtă sare se pune la murături

Murăturile tradiționale nu se conservă în oțet, ci prin fermentație lactică. Chef Adi Hădean a explicat care este proporția optimă de sare atunci când pregătim murături acasă. În contact cu saramura, pe suprafața legumelor se dezvoltă bacterii „bune”, în special Lactobacillus, care transformă zaharurile naturale în acid lactic. Acesta dă gustul acru specific și, totodată, blochează dezvoltarea microorganismelor periculoase.

„Sarea este esențială la murături deoarece acționează ca un conservant natural. Este unul dintre cei mai vechi și eficienți conservanți folosiți de omenire. Aceasta împiedică dezvoltarea bacteriilor nedorite și favorizează fermentația corectă a legumelor. În plus, sarea ajută la păstrarea texturii crocante și a gustului proaspăt al murăturilor pe termen lung”, a declarat Adi Hădean.

Specialistul recomandă folosirea unei sări grunjoase, neiodate și fără aditivi, de tipul celei etichetate în magazine drept „sare pentru murături”.

Care este proporția ideală de sare

Potrivit lui Hădean, cheia unor murături reușite este dozajul corect al sării în saramură:

„Este foarte important să adăugăm o cantitate de sare optimă în fiecare borcan de murături, indiferent că vorbim despre varză sau castraveți. De regulă, se adaugă între 20 și 30 de grame de sare per litru de apă. Această cantitate va ajuta la păstrarea legumelor în condiții optime pentru consum. Nu trebuie să ne temem de gustul sărat al murăturilor”, a precizat chef-ul.

Astfel, respectând aceste indicații simple, legumele vor fermenta corect, păstrându-și aroma și textura pe toată durata iernii.

