Câtă cofeină are o cafea preparată la filtru, de fapt. Îți vei schimba obiceiurile după ce vei afla

Câtă cofeină are o cafea. Majoritatea oamenilor nu-și încep ziua dacă nu beau cel puțin o ceașcă de cafea dimineața, însă nu-și fac griji când cantitatea băută este mult prea mare. Există oameni care ajung să savureze chiar și 3-4 cafele pe zi, cu toate că medicii nu recomandă o asemenea cantitate. Specialiștii ne avertizează și precizează că este important să știm câtă cofeină are o cafea. Iată toate detaliile în materialul care urmează!

Câtă cofeină are o cafea

Cafeaua este una dintre cele mai apreciate și consumate băuturi din toată lumea. Se spune că există peste 80 de sortimente de cafea. De obicei, aceasta se prepară termic și este obținută din semințele prăjite ale plantei Coffea, care crește în America Latină, Asia de Sud-Est și Africa. Cafeaua are un efect de stimulare asupra sistemului nervos, datorită conținutului de cafeină. În plus, este ușor acidă, Ph-ul fiind de 5.0-5.1. Fiind una dintre cele mai consumate băuturi din lume, mulți au fost curioși să afle câtă cofeină are o cafea.

Cafeaua are cafeina sau cofeina ca principala substanță, care se presupune că atenuează oboseala și ne binedispune instant. Conform medicilor, doza recomandată pentru un adult sănătos, zilnic, este de 200-300 mg cofeină. În caz contrar, consumul excesiv poate duce la apariția tulburărilor la nivelul tubului digestiv sau chiar durere.

Câtă cofeină are o cafea. Cantitatea poate diferi de la o cafea la alta, și asta datorită modului de prăjire, granulației acesteia după măcinare, dar și felului în care aceasta este pregătită. Specialiștii precizează că cafeaua la filtru conține cea mai multă cofeină.

Una dintre cele mai mari greșeli pe care o facem când preparăm cafeaua este să punem la fiert mai multă apă și doza normală de cafea. În acest mod, ar trebui să iasă o cafea mai slabă, care poate fi băută în cantități mai mari. Ceea ce nu știați este faptul că cofeina este solubilă în apă.

Așadar, este recomandat să adăugați surplusul de apă, fierbinte sau rece, direct în cană, fără să îl mai puneți la fiert în ibric, împreună cu cafeaua măcinată. Conținutul dintr-o ceașcă poate varia de la 0 la 500 mg, așa că este posibil să te întrebi câtă cofeină are cafeaua pe care o bei zilnic.

Câtă cofeină are o cafea în funcție de tipul acesteia

1. Cafeaua simplă

Potrivit unui studiu, cafeaua simplă este folosită în întreaga lume. Aceasta este cunoscută drept cafea obișnuită, care implică turnarea apei fierbinți peste cafeaua gata măcinată, pe care o ai deja în cană sau ibric. Experții susțin că o singură ceașcă de cafea simplă poate conține între 70 şi 140 mg de cofeină, ceea ce înseamnă că media de cofeină dintr-o ceaşcă este de obicei de 85 mg.

2. Cafea la filtru

Orice băutor de cafea trebuie să știe că acest tip de cafea conține aproximativ 95 de mg de cofeină.

3. Cafea espresso

Cafeaua espresso este foarte concentrată şi cu o aromă intensă. Se zvonește că această cafea ar conține cantități mari de cofeină, însă acest lucru nu este adevărat. Acest tip de cafea conține puțină cofeină, ținând cont că cantitatea de cafea folosită este mai mică decât la cafeaua simplă. O singură ceașcă de cafea espresso conține între 30 şi 50 ml cafea, ceea ce înseamnă aproximativ 63 mg cofeină. Mai mult de atât, asta înseamnă că primim mai multă cofeină într-o ceașca de cafea la filtru sau la ibric decât într-una de espresso.

4. Cafea instant

Pentru cei care preferă să consume cafea instant, este bine de știut că aceasta conţine mai puţină cofeină decât cea obişnuită. O singură ceașcă de cafea instant are între 30 şi 90 mg cofeină, așa că puteți bea maxim 2-3 cafele pe zi.

La ce temperatură trebuie să bem cafeaua

În urma mai multor studii efectuate pe consumatorii de cafea, oamenii de știință au atras atenția cu privire la temperatura pe care o prezintă această băutură la momentul în care este servită. Cafeaua trebuie băută dacă are o temperatură cuprinsă între 70 și 80 de grade Celsius.

Desigur, nu este o problemă dacă bei cafeaua în stare rece. De altfel, mulți specialiști din domeniul sănătății preferă să bea cafeaua rece dimineața, potrivit medlifeplus. Însă problemele se agravează dacă bei, zilnic, cafea foarte fierbinte. Acest lucru poate să declanșeze apariția unor boli cu care este dificil de luptat.

