Cât vor plăti locuitorii din Germania în plus la gaze. Sute de mii de români au aflat suma exactă

Cât vor plăti locuitorii din Germania în plus la gaze? Cele mai recente date arată că inflația din Germania a încetinit ușor în iulie. Cu toate astea, a fost menținută la un nivel ridicat de prețurile la energie. În cazul Germaniei, prețurile au crescut vertiginos de la invazia rusă în Ucraina, potrivit datelor oficiale publicate astăzi. Un ultim anunț, venit din partea guvernului federal, spune cât vor plăti locuitorii din Germania în plus la gaze în următoarele luni, punându-se problema creșterii costurilor cu aproximativ 1.000 de euro pe an.

Inflația din Germania încetinește, dar presiunea prețurilor la energie se menține

Datele publicate astăzi arată că prețurile de consum au crescut în iulie cu 7,5% în ritm anual. Valorile sunt cu puțin sub ritmul de 7,6% înregistrat în iunie. Prețurile la energie au avut un „impact considerabil asupra ratei ridicate a inflației”, a declarat într-un comunicat agenția federală de statistică Destatis.

Costul energiei a fost cu 35,7% mai mare în luna iulie a acestui an decât în 2021, arată datele de astăzi. Costul în creștere al alimentelor și întreruperile lanțului de aprovizionare au adăugat, de asemenea, presiuni asupra prețurilor.

Inflația a atins un maxim de 7,9% în luna mai, dar a încetinit în ultimele două luni. Experții consideră că acest lucru se datorează intervenției guvernului pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor. Printre măsurile de reducere a energiei se numără reducerea taxei pe combustibil și tichetul lunar de 9 euro.

Ce se va întâmpla cu inflația în următoarele luni?

Rata inflației ar urma „probabil să crească din nou după vară”, spune genția federală de statistică Destatis. Asta se va întâmpla, pe măsură ce măsurile de reducere a costurilor vor dispărea la sfârșitul lunii august.

Începând cu luna octombrie, prețurile puternic majorate la gaze pot fi transferate direct la clienții finali, spun oficialii guvernului german. Majorările se întâmplă, deoarece Berlinul intervine pentru a salva companiile energetice aflate în dificultate, a spus Köhler-Geib.

„Riscul unei înghețări totale a aprovizionării cu gaze” ca represalii pentru sprijinul acordat de Occident Ucrainei atârnă greu asupra economiei în următoarele luni, a declarat Köhler-Geib.

Guvernul federal anunță cât vor plăti locuitorii din Germania în plus la gaze

În Germania, facturile la gaze vor crește probabil semnificativ în cursul acestui an, deoarece o nouă taxă va intra în vigoare, permițând companiilor să transfere prețurile în creștere către consumatori. Conform acestora, se pune problema creșterii costurilor cu aproximativ 1.000 de euro pe an.

Taxa ar trebui să se aplice de la 1 octombrie până la sfârșitul lunii martie 2024, potrivit unor surse din Ministerul Economiei. Taxa este menită să reducă presiunea asupra furnizorilor aflați în dificultate, permițându-le să transfere consumatorilor până la 90% din costurile suplimentare generate de creșterea prețurilor de import ale gazelor.

Costurile mai mari îi afectează pe toți consumatorii de gaz din Germania, fie că este vorba de gospodării private sau de companii. Efectele vor fi, inclusiv asupra celor care au încheiat contracte pe termen lung. Aceștia au convenit deja asupra unor plăți fixe.

Nu se preconizează că clienții vor înregistra imediat costuri mai mari, ci acestea vor fi introduse treptat. De asemenea, nu este clar în acest stadiu cât de mare va fi creșterea pentru gospodării. Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat săptămâna trecută că o gospodărie de patru persoane s-ar putea aștepta la o creștere de 200-300 de euro pe an.

Taxa ar putea fi cuprinsă între 1,5 și 5 cenți pe kilowatt/oră

Ministrul federal al Economiei, Robert Habeck, a sugerat astăzi creșterea acestei taxe, dar că aceasta va depinde de mai mulți factori, inclusiv de costurile de achiziție.

„Nu se poate spune încă exact cât de mari vor fi costurile. Dar vor fi cu siguranță câteva sute de euro (în plus) pe gospodărie.”, a declarat azi Robert Habeck, conform Reuters.

Întrebat despre un cost estimativ pentru o familie de patru persoane, Habeck a spus că, în cazul în care consumul mediu este de 20.000 de kilowați-oră de gaz pe an, ar putea ajunge să nu fie departe de estimarea lui Scholz. Taxa va fi decisă la sfârșitul lunii august.