Cât timp a vorbit Viorica Dăncilă fără pauză, la prima conferință: ”Vreau să devină un obicei!”

Viorica Dăncilă i-a surprins de-a dreptul pe unii români la dezbaterea sa cu discursul. Mai mult decât atât, a bătut un record cu timpul în care a vorbit cu jurnaliștii. Cât a stat de vorba candidatul PSD la alegerile prezidențiale cu ziariștii?

Viorica Dăncilă, conferință maraton. Cât a vorbit aceasta fără pauză?

Conferința de presă susținută de Viorica Dăncilă a surprins. Deși ziua în care a vorbit cu jurnaliștii a fost un record în democrația românească, aceasta a fost conturată de câteva erori pe la finele ei, dar și de câteva minciuni. Cu toate astea, Dăncilă este primul politician care a vorbit peste 145 de minute continuu la conferința de presă maraton, în picioare. Aproape 50 de jurnaliști au putut să-i adreseze peste 250 de întrebări candidatei Partidului Social Democrat, fără pauză. ”Vreau să devină un obicei”, a declarat Viorica Dăncilă la finalul conferinței care a început la ora 18:00 și s-a terminat după ora 20:25. De la ora 21:00

În timpul acesta, Klaus Iohannis a ales să fie relaxat, să-și ia un scaun și să răspundă întrebărilor celor 9 jurnaliști din cei 10 chemați, pentru că unul dintre ei a refuzat să dacă parte din categoria jurnaliștilor preferați de președinte. Dezbaterea actualului șef al statului a durat aproximativ două ore, dar cu o pauză de 10 minute. Amintim că gazetarul Cristian Tudor Popescu a fost cel de-al 10-lea jurnalist invitat, dar a refuzat vehement să participe, pentru că nu crede în alegerile atât de selective ale lui Iohannis.

Președintele #PSD Viorica Dăncilă susţine un dialog deschis cu reprezentanții mass-media, la Palatul Parlamentului Publicată de Partidul Social Democrat pe Marţi, 19 noiembrie 2019

Realizările Vioricăi Dăncilă

-Am avut în mandatul meu de premier 41 de vizite externe și 100 de primiri la București.

-Am căutat să vin cu ceva – cu contracte sau investitori din alte state.

-Sunt cunoscute măsurile pe care le-am luat în domeniul economic. În timpul guvernării PSD, România a avut cea mai mare creștere economică. Salariul minim a crescut. -Salariile medicilor s-a triplat, salariile profesorilor au crescut cu 80%, salariile în justiție au crescut.

-Președintele s-a opus constant creșterii salariilor, pensiilor. Cu cinism le-a spus pensionarilor că nu sunt fonduri pentru creșterea pensiilor.

-Singurul lucru pe care l-a făcut Klaus Iohannis a fost să-și blocheze postul de profesor sau proiectul ”România Educată” care s-a oprit la discuții fără vreun rezultat.

-Am cumpărat pentru 100 de ambulanțe noi.

-Singurul lucru pe care l-a făcut Klaus Iohannis în domeniul sănătății a fost să blocheze examenul de rezidențiat, prin refuzul numirii unui ministru.

-În Agricultură – programele pentru tomate și pentru apicultori, Casa de Comerț Unirea.

-Relația cu românii din diaspora – Ce a făcut pentru românii din diaspora, ca să-i aducă acasă? Românii s-au săturat de lozinci. Ce a făcut guvernul? Am implementat -programul Start-Up diaspora, am facilitat votul în diaspora, votul prin corespondență.

-Klaus Iohannis nu a avut nici măcar o deplasare dedicată românilor din diaspora.

-Sunt foarte multe lucruri de spus despre modul în care s-a raportat la România și la români, despre un președinte dictator care vrea să acumuleze toată puterea în statul român. Un președinte care i-a privit pe români cu aroganță. Un președinte trebuie să vină în față românilor cu soluții.