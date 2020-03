Cât te costă Dacia Sandero cu culoarea preferată. Producătorii au făcut anunțul pentru 2020

Cei de la Renault România au lansat pe piață nou ofertă pentru modelul Dacia Sandero și, conform acestora, indiferent de variantă, dacă un client dorește altă culoare, în afara celei de bază, va plăti 310 euro în plus.

Cât te costă Dacia Sandero cu culoarea preferată

Dacia Sandero, având un preț de plecare de 9750 euro, varianta standard (vezi galerie), se remarcă la nivel de design prin liniile dinamice ale părții frontale și blocurile optice specifice, cu lumini de zi bazate pe tehnologie LED. Acestea afișează semnătura luminoasă a mărcii, care, împreună cu grila față și finisajele sale de crom satinat, evidențiază stilul modern ce caracterizează gama Dacia. Dacia Sandero este disponibil în patru niveluri diferite de echipare – Acces, Ambiance, Laureate și vârful de gama Prestige, iar gama de accesorii variată îți permite să-ți personalizezi mașina în funcție de preferințele tale.

În ciuda dimensiunilor exterioare compacte Dacia Sandero te va surprinde prin spațiul generos de la interior care acomodează cu ușurință cinci adulți, chiar și la drum lung. În plus vei remarca numeroasele spații de depozitare, precum compartimentul suplimentar pentru telefonul mobil situat pe consola centrală, buzunarul lateral pentru diverse obiecte sau suportul pentru sticle destinat pasagerilor din spate. În plus, producătorii au adăugat lângă acesta din urmă și o priză de 12V pentru a facilita încărcarea tuturor dispozitivelor mobile. Planșa de bord modernă încadrează consola centrală specifică, cu contur cromat, precum și un volan cu patru spițe cu inserții metalice. Pe lângă claxon, acesta mai încorporează, în funcție de echipare, și comenzile sistemului audio precum și controlul Cruise Control-ului și limitatorului de viteză. În plus, șoferul se poate bucura de un plus de confort adus de cotiera escamotabilă opțională.

Producătorii au făcut anunțul pentru 2020

Noul model vine cu Sistemul de navigație Media Nav, cu ecran tactil integrat în planșa de bord. Datorită funcțiilor multimedia, vei putea asculta muzica ta preferată stocată pe telefonul mobil, prin conexiune Bluetooth. Vei putea apela în siguranță orice contact din agenda telefonică, pe care o vei vedea afișată pe ecran. În plus, dacă optezi pentru asistență la parcarea cu spatele, ecranul Media Nav îți redă imaginile captate de camera video. Datorită funcției Cruise Control, te vei bucura de mai mult confort în timpul călătoriilor lungi, stabilindu-ți automat viteza de croazieră. În traficul aglomerat din oraș, vei descoperi eficiența sistemului Stop & Start, care te ajută să-ți controlezi consumul de carburant. Iar aerul condiționat automat* își va demonstra utilitatea în zilele călduroase de vară. Dacia Sandero evoluează și la capitolul ergonomie, printr-o serie de noutăți care îți vor îmbunătăți experiența la volan: sistem electric de deschidere a geamurilor prin butoane situate pe portiere, comenzile de semnalizare one-touch sau mânerul pentru închiderea portbagajului. Sistemul de navigație Media Nav, Cruise Control și Stop & Start sunt echipamente disponibile opțional în funcție de versiune.

Noile modele Sandero vin echipate cu motorizări ce țin cont de criteriile fiabilității și eficienței în consumul de carburant. Cu două propulsoare benzină și două diesel, care se pot declina în variante diferite de putere și de transmisii, berlina de clasă mică acoperă o gamă variată de preferințe. În plus, un motor economic își face apariția în gama Dacia: SCe 73. De acum poți ține sub control consumul de combustibil printr-o serie de funcţii automate, precum Gear Shift Indicator, care îţi semnalează prin afişaj electronic schimbarea optimă a treptelor de viteză, sau Eco-Mode, sistemul care gestionează în mod inteligent resursele motorului pentru mai multă eficienţă. Șoferii care își doresc mai mult confort și lejeritate în traficul urban pot opta pentru cutia de viteze Easy-R, care oferă aceleaşi performanţe ca ale unei cutii de viteze automate, la un preţ accesibil şi cu un consum de carburant similar unei cutii de viteze manuale. Eco-Mode și Easy-R nu sunt disponibile și pe modelele cu motorizarea SCe 73.

Noile modele Sandero vin în două culori de bază, și anume Bleu-Navy și Blanc-Glacier, iar dacă vrei să optezi pentru alte culori, contra sumei de 310 euro, adăugați la prețul mașinii, puteți opta pentru alte șapte culori. (vezi galerie)