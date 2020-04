Cât se chinuie Nicoleta Luciu la Miercurea Ciuc. ”Doar asta am voie!” Ce se întâmplă cu fosta vedetă PRO TV

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai frumoase femei din România și este campioană la diete. Pentru a-și controla greutatea, vedeta a încercat diverse regimuri de-a lungul timpului.

Cât se chinuie Nicoleta Luciu la Miercurea Ciuc. ”Doar asta am voie!”

Dar de aproape un an, aceasta s-a oprit la regimul raw-vegan, pe care reușește să îl țină și în prezent, în plină pandemie de coronavirus. Nicoleta Luciu a detaliat dieta sa, povestind și ce feluri de mâncare pregătește pentru copiii săi în această perioadă.

De mult timp, Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor, preferând viața liniștită la Miercure-Ciuc, alături de soț și de cei patru copii. Pandemia de coronavirus nu i-a afectat prea mult viața de zi cu zi, însă nici nu e ușor să ții patru copii energici în casă.

”Suntem bine, cu multe lecții pe cap, așteptăm să treacă pandemia. Am bicicletă de spinning pentru copii. Îi pun să facă câte 20 de minute pe zi, iar pe Zsolt jumătate de oră. Mergem și la curte, cu minge de fotbal. Oricum, copiii au foarteee multe lecții de făcut’, a declarat Nicoleta Luciu pentru viva.ro.

Bruneta se ocupă îndeaproape de creșterea copiilor săi, Zsolt, de 12 ani și tripleții Kevin, Karoly și Kim, de nouă ani, fiind atentă la alimentația celor mici.

”Copiii mănâncă normal, consumă mult avocado, mâncăruri și supe cu multe zarzavaturi. Mai gustă și din mâncărurile mele (nr. de dietă) din când în când”, a povestit Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu are 60 de kilograme

Nicoleta Luciu și-a format și o disciplină alimentară, oprindu-se la o dietă care pare fi ideală pentru ea, din moment ce o ține de un an.

‘Din iunie anul trecut țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Nu sunt slabă, dacă asta vrei să știi. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 1’75. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc”, a precizat vedeta.

Ce este dieta raw-vegană

Dieta raw-vegană este o dietă ce exclude orice alimente de origine animală, având la bază plante bogate în nutrienți. În plus, la asta se adaugă conceptul alimentelor raw, ce presupune consumul lor în stare crudă sau gătite la temperaturi sub 40–48°C. Dieta este potrivită la orice vârstă, cu condiția să fie atent urmărită, pentru a nu lipsi corpul de vitamine și minerale.

Beneficiile dietei raw-vegane sunt: scăderea în greutate, îmbunătățirea sănătății inimii, reducerea riscului de apariție a diabetului, îmbunătățirea digestiei. Printre riscuri se remarcă: dezechilibru nutrițional, slăbirea musculaturii și a oaselor, apariția cariilor dentare, reducerea fertilității.