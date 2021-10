Cât s-a îngrășat Lidia Buble la Asia Express. Ce s-a întâmplat în ultima etapă din Turcia: ‘Cerșesc tot timpul’

Competiția Asia Express devine din ce în ce mai strânsă. Lidia Buble și Estera se descurcă, însă, foarte bine în probele din aventura de pe Drumul Împăraților.

Cele două depășesc obstacole cu zâmbetul pe buze și sunt printre cele mai apreciate echipe din competiție.

Lidia Buble nu se ferește să fie sinceră și autoironică. Vedeta a recunoscut că a luat câteva kilograme în plus, deși mulți se așteptau ca vedetele să slăbească, din cauza că sunt nevoite să își procure mâncare fără bani și fac multă activitate fizică.

Nu a fost și cazul Lidiei Buble. Deși mereu cu zâmbetul pe buze și voioasă, ea a avut un moment în care a clacat.

Cele două au întâmpinat un obstacol pe unul dintre trasee, iar pentru că misiunea a durat prea mult, Lidia s-a enervat teribil și a început să spună cât de grea e competiția și cât de mult a afectat-o.

Vedeta s-a urcat pe cântar și a descoperit că s-a îngrășat considerabil de când a început Asia Express.

Cântăreața a povestit că s-a îngrășat 5 kilograme de când a venit în Turcia, iar motivul este unul foarte simplu, pe care vedeta l-a spus fără ocolișuri.

”Nuu! Nu cred! Și m-am urcat pe cântar și am văzut cât am pus pe mine de când am venit în Turcia. Mie mi s-a făcut rău. M-am îngrășat 5 kilograme. Leșin! Doamne ferește, 58,4 kilograme. Este enorm! Mănănc foarte mult de când am venit în Turcia, cerșesesc încontinuu”, a declarat Lidia Buble.