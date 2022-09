Cât l-a costat pe Cătălin Cazacu o ieşire în oraş. Logodnicul Ramonei Olaru s-a plâns de vedeta de la Neatza: „Vă jur că nu am mai văzut aşa ceva”

Relația dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu a ajuns, din nou, în centrul atenției mass-media din România. Frumoasa asistentă de la Neatza și celebrul motociclist au decis să ducă relația la următorul nivel și s-au logodit în timpul vacanței petrecute în Grecia. Recent, cei doi au fost protagoniștii unui mic incident. Cum a reușit motociclistul să cheltuiască 1.200 de lei în supermarket.

Povestea de iubire dintre Cătălin Cazacu și Ramona Olaru a cunoscut multe suișuri și coborâșuri, de-a lungul timpului. Cu toate acestea, cei doi au revenit mereu la sentimente mai bune și s-au împăcat, dovedind că nu pot sta departe unul de celălalt, pentru prea mult timp.

Cei doi parteneri au fost, recent, protagoniștii unei pățanii într-un supermarket din Capitală. Cătălin Cazacu a rămas blocat după ce a fost nevoit să plătească 1.200 de lei în magazin.

Ramona Olaru și iubitul ei plecaseră de acasă să cumpere o simplă înghețată, însă, odată ajunși în supermarket, au realizat că le lipsesc mai multe lucruri din casă.

Cu toate acestea, șocul cel mare a sosit abia atunci când au mers la casa de marcat și au văzut totalul sumei îndatorate. Cătălin Cazacu a mustrat-o pe logodnica sa pe rețelele sociale.

„Orice faptă bună nu rămâne nepedepsită. Dacă eu am văzut în viața vieții mele așa ceva… Am plecat din casă să-i cumpăr o înghețată, vă jur, am cheltuit 12 milioane ( n.r. 1.200 de lei), îmi vine să plâng, să mă pun jos aici în stradă și să plâng.

Am cumpărat inclusiv dozator de apă cu bidoane de apă. 12 milioane m-a costat o „înghețată”. Toată săptămâna stai în casă (n.r. iubitei lui, Ramona Olaru).”, i-a spus Cătălin Cazacu Ramonei Olaru, pe Instagram.