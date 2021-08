Cât e pensia în Spania sau Italia pentru românii care au muncit acolo. 45.000 dintre ei au optat pentru ele deja

Românii care au muncit în Spania sau Italia se pot bucura de liniște la bătrânețe. Aceștia primesc o indemnizație cu mult mai bună decât mulți români care au muncit pe meleaguri. Cât este pensia pentru care au optat deja 45.000 de români?

Vești bune pentru unii dintre români! 45.000 dintre ei au ales pensia din străinătate în locul celei din România, iar astfel vor avea o bătrânețe mai liniștită. Aceștia au fost ani buni plecați de lângă familii, iar acum pot opta măcar pentru suma mai mare care să-i ajute în perioada vârstei a treia.

Cei mai mulți trăiesc în Germania, Italia și Spania, acolo unde vârstnicii trăiesc bine și încasează chiar și de 3 ori mai mult decât bătrânii noștri. Există chiar și pensionari români care stau în țări însorite ca Malta, Cipru și Grecia, arată informațiile furnizate de Casa Națională de Pensii, pentru Știrile Pro TV.

Germania și Ungaria – 33.000

Spania – 4.000

Italia – 2.500

Grecia – 500

Cipru – 33

Malta – 3

Germania – 22.184

Ungaria – 11.321

Spania – 3.966

Austria – 2.891

Italia – 2.485

Franţa – 1.195

România – 336 euro (pensie medie 1.603 lei la nivelul lunii iulie)

Italia – 1.265 euro

Spania – 977 euro

Romulus Popescu: ”Pe munca pe care am făcut-o în România iau 1.100 de lei, deci sunt 200 de euro, și calculată ca vechime, armată, studenție, facultate, am 21 de ani. În Italia, neavând 20 de ani munciți, atunci o să iau minim – 580- 600 de euro”.

Claudia Tocaru: ”Un profesionist, cum am fost eu, iese la pensie cu aproximativ 2.000- 2.500 de euro în Italia. Am ieșit la pensie cu 2.800 de lei, deci 550 de euro. Ca să trăiesc în Italia, norocul meu e că am o pensie de la soțul meu mort, care mă ajută, am 610 euro”.

Emilia Stoica, președintele Ligii Românilor din Italia: ”O persoană care lucrează într-un regim mai normal, ca muncitor, ca operator în diverse domenii, iese la pensie cam cu 1.300-1500 și nu este o pensie rea. Trăiești decent și te mai și plimbi”.