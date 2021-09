Cât de săraci au fost actorii din Las Fierbinți. Cine primea bani de la părinți deși avea deja salariu: ”Îmi era și rușine”

Doi dintre cei mai iubiți actori din serialul Las Fierbinți, Mihai Raiț sau Dorel, și Constantin Diță sau Giani, după personajele lor, au vorbit despre începuturile într-ale actoriei.

Dorel și Giani sunt printre cele mai iubite personaje din serialul Las Fierbinți și cu siguranță popularitatea actorilor este una foarte mare. Însă ei, ca și alții, au început de jos, iar începuturile au fost grele, marcate de neajunsuri.

Dorel, pe numele real, Mihai Raiț, a povestit:

”Familia mea a avut încredere în mine. Inițial, rolul meu nu a fost celebru, dar se mândreau cu mine că apăream. Toată lumea din oras m-a felicitat. Părinții mei au făcut eforturi să mă susțină. Ei acasă, eu la București, aveam 24 de ani când am terminat facultatea și tot îmi trimiteau părinții bani, pachet, în fiecare săptămână.

Și Giani, pe numele real, Constantin Diță, a vorbit despre începuturile sale dificile într-ale actoriei, dar și despre eforturile pe care le-au făcut părinții săi, care au fost nevoiți să vândă chiar și locuința.

”Am prins exact sărăcia aia cruntă, ai mei au vândut casa, ca mai întai am mers la o facultate privată și a trebuit să achit taxă. Și eu aș face eforturi pentru copilul meu. Am avut momente în care le-am mulțumit părinților că m-au ajutat. Mama are un stil foarte echilibrat, nu m-a lăudat așa prea mult”, a povestit Constantin Diță.