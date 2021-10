Cât de rapide au fost pregătirile pentru nunta Roxanei Ionescu. Fosta vedetă TV i-a spus tot lui Teo Trandafir

Roxana Ionescu s-a căsătorit cu alesul inimii ei, Tinu Vidaicu, în vara acestui an. Fericitul eveniment a avut loc în Timișoara, acolo unde locuiesc cei doi îndrăgostiți. Fosta ”Mama Natură” a strălucit în cea mai fericită zi din viața ei, care, culmea, a fost pregătită în timp record! Vedeta i-a spus tot lui Teo Trandafir.

Nunta Roxanei Ionescu și a lui Tinu Vidaicu a durat trei zile și trei nopți, exact ca-n poveștile cu prințese și prinți. Alături i-au fost familia și prietenii apropiați, care s-au bucurat împreună de fericirea fostei vedete TV.

Cununia civilă și religioasă a avut loc după opt ani de relație. Mama Natură nu regretă că nu a grăbit lucrurile, ci este de părere că s-a căsătorit în momentul potrivit. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu la Catedrala din Timișoara, după care au petrecut la un restaurant.

În ziua nunții, Roxana Ionescu i-a surprins pe toți cu rochia ei de mireasă. Vedeta a strălucit într-o rochie albă, lungă, cu o crăpătură sexy pe picior. Tinu Vidaicu a purtat un costum de culoare bej și o cămașă albă.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu / Fiecare dintre voi care se bucură pentru fericirea noastră, are un loc cald in inima si familia noastra”, au scris atunci Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu pe Instagram.

În urma evenimentului din iunie au rămas amintirile frumoase, pe care Roxana Ionescu le păstrează vii în inima ei. Aceasta mereu plânge când rememorează clipele din ziua nunții sale cu bărbatul pe care îl iubește.

M-am simțit foarte bine la nunta mea, lucru care s-a văzut, de altfel. Per total, am avut o viață foarte frumoasă, dar a fost și foarte încercată. Poate prea încercată în anumite momente, dar dacă m-aș fi oprit acolo, nu aș mai fi făcut nimic. Era un mare stop, care nu ar mai fi putut să dezvolte nimic. Cred că nu s-ar mai fi întâmplat nimic bun în viața mea.”, a declarat Roxana Ionescu, la „Teo show”, miercuri, 6 octombrie.

Deși a fost o nuntă așa cum își dorea Roxana Ionescu, pregătirile au durat foarte puțin. Mai exact, doar trei săptămâni!

„Trei săptămâni per total, din momentul în care ne-am hotărât până în momentul propriu-zis. A fost așa un zvâc, pur și simplu eram la masă cu o prietenă de-a noastră, care ne-a întrebat dacă am programat data nunții. I-am zis că nu, așa că mi-a zis să sun acum pe cea care are localul de nunți și așa am stabilit data.

Visam la rochia de mireasă de foarte mult timp. Rochia a fost creată efectiv direct pe mine. Am făcut două probe și gata. Ultima probă a fost puțin complicată, pentru că nimeni nu-și dorește să pară grasă într-o rochie cu pene. Rochia mea a fost gata joi seara, în condițiile în care vineri ne-am căsătorit.”, a precizat Roxana Ionescu de față cu Teo Trandafir.