Cât de profitabilă este o cultură de porumb pentru popcorn. Asta da idee de afaceri!

Porumbul pentru popcorn este o plantă de cultură care este destinată procesării spre care se îndreaptă agricultorii care dețin suprafețe mici de teren. Iată cât de profitabilă este o cultură de porumb pentru popcorn.

Agricultorii care aleg cultura de porumb pentru popcorn, reușesc să obțină un profit mare dacă aceștia aleg un hibrid obișnuit.

Cei care au ales această cultură și o practică de câțiva ani se declară mulțumiți de alegerea făcută. Randamentul bun este dat de soiul de porumb pentru popcorn ales. Producțiile sunt mai mari în zonele în care culturile sunt irigate. Secetele și lipsa precipitațiilor duc la o scădere a performanței.

Prețul porumbului pentru popcorn se stabilește în funcție de cantitatea pe care o achiziționează cumpărătorul, de modul în care este ambalat, dar și în funcție de modalitatea de transport.

Potrivit agrointel.ro, în anul 2017, un agricultor făcea explica următoarele aspecte, legate de prețul și profitul porumbului pentru popcorn:

”Dacă trebuie să ambalez porumbul la sac de 25 de kilograme și îl cos este un preț, dacă îl ia la 50 de kilograme și îl leg cu o ață este alt preț. În plus, una este când este o comandă de 50 de kilograme și alta când vine pentru 3 tone. Dacă pun în saci mici folosesc mai mulți saci, mai multă ață, mașina de cusut, sunt munci în plus. Spre exemplu, în sacul ambalat și cusut, porumbul este la 4 lei kilogramul, celălalt la 3,50 lei kilogramul la cei care cumpără sub o tonă. Dacă sunt cantități mai mari pot să las prețul porumbului la 3 lei kilogramul pentru cantități de peste 3 tone”.