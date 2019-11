Cât de mult i s-a schimbat viața după divorțul de Borcea! Cum arată acum Mihaela, prima soție a fostului acționar de la Dinamo

Viața din prezent a Mihaelei, fosta soție a lui Cristi Borcea, e una total diferită, față de perioada în care aceasta era căsătorită cu fostul șef de la Dinamo. Au existat și tot soiul de zvonuri, în ultima vreme, legate de greutatea acesteia, gurile rele spunând că ar fi pierdut lupta cu kilogramele, dar nu pare să fie nimic mai neadevărat. Asta dacă este să ne raportăm la înfățișarea din prezent a primei doamne Borcea.

Cât de mult s-a schimbat viața Mihaelei, după divorțul de Borcea

Totodată, și ca stil de viață, lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru prima soție a lui Cristi Borcea. De câțiva ani, aceasta este membră a „Asociatiei China-România pentru promovarea comerţului internaţional şi economiei”. În plus, de curând a efectuat și o călătorie, până în provincia chineză Henan. Din delegaţie fostei prime doamne Borcea a făcut parte şi iubitul său, Sorin Rap. Aceștia au avut câteva discuții cu partenerii chinezi, Mihaela Borcea având la activ și câteva proiecte, în cadrul acelei organizații.

De asemenea, în anii tinereții, aceasta se vedea medic, pentru că și-a dorit foarte mult să urmeze o carieră în acest sens. Însă, a pierdut o asemenea șansă după ce s-a îmbolnăvit cu hepatita A și a trebuit să renunțe la visul său, din motive evidente. Totodată, virusul hepatic a făcut-o să rateze o carieră în medicină, văzându-se nevoită să urmeze calea economiei.

„Eu am vrut iniţial să urmez medicina, numai că am făcut hepatita A în ultimul an de şcoală, în clasa a 8-a şi atunci viaţa mea s-a schimbat şi am avut turnura spre altceva. Aşa am ajuns în economic, am făcut cel mai bun liceu economic de la acea vreme, că altă variantă de-a alege un liceu bun nu aveam din opţiunile pe care le aveam. Dar deşi nu am urmat medicina… tot spre asta tind, pentru că în clinica asta nu am adus nu doar specialişti în estetică, ci şi în medicină”, povestea Mihaela Borcea, potrivit cancan.ro.