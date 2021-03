Cât de mult a slăbit Oana Roman, de fapt. Vedeta a arătat tot adevărul chiar azi

Pandemia de coronavirus a ținut vedetele mai mult în casă, iar multe se plâng de câteva kilograme în plus. Nu și Oana Roman, care a slăbit în această perioadă, continuând acest proces chiar și în autoizolare. Proceduri, ceaiuri, dietă – aceștia ar fi factorii care au ajutat-o să combată țesutul adipos. Mândră de rezultatele de până acum, vedeta a publicat un colaj cu o imagine din 2019 și una din 2021, făcând o paralelă între înfățișările sale, dar și reducându-și la tăcere criticii, care spuneau că eforturile sale nu sunt vizibile.

Oana Roman, înainte și după schimbare. Imaginile care arată cât de mult a slăbit

„Sunt foarte fericită pentru că astăzi m-am cântărit și, de când a început izolarea mea, se fac aproape două săptămâni, am slăbit aproape trei kilograme. Concluzia este că nu am dormit și aproape că nu am mâncat nimic”, spunea Oana Roman pe Instagram, în martie 2020.

Și de atunci a mai tot dat jos, susține ea. Deși niciodată nu dezvăluie câte kilograme are, barometrul său sunt centimetri, astfel că, cu fiecare ocazie când vorbește despre noile reușite, folosește această unitate de măsură, care pe zi ce trece devine mărul discordiei între ea și gurile rele. Ba 3, ba 6 centimetri, vedeta afirmă că se subțiază pe zi ce trece.

Cert este că între Oana din 2019 și Oana din 2021 modificări sunt. Aspectul său fizic este armonios, iar zâmbetul îi este altul de când a decis să se îngrijească de acest punct de vedere.

Fanii au fost plăcuți impresionați de transformare

„De ce nu spui ca te-ai operat ? Arati foarte bine, Felicitari ! / Felicitări f frumoasă și ambitioasă desteapta mult succes doamne ajuta / Oricum ești o femeie frumoasă, mai ales inteligentă, dar acum arăți de 25 de ani ! 😍 Ține-o tot așa! Să fii sănătoasă 😘/ Erai frumoasă și mai plinuță ,ești frumoasă și slăbuță.Ca să te menții mai slăbuță, trebuie să mănânci mai puțin, trebuie să gândești cît e stomacul de mare și cît trebuie sa încapă în el./ Ajunge! Ești minunata așa! Și înainte erai la fel, pentru că tu ești un om frumos din interior!”, sunt câteva dintre comentariile urmăritorilor ei.