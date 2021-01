Oana Roman și-a uimit fanii. Ce vedetă îi dă like-uri de zor, după despărțirea de Marius Elisei

În ultima vreme viața Oanei Roman nu a fost tocmai roz. Vedeta s-a despărțit de Marius Elisei chiar înainte de Sărbătorile de Iarnă. În schimb, se pare că fiica fostului premier are parte de susținerea celor care o apreciază.

Una dintre aceste persoane este chiar creatorul de modă Cătălin Botezatu, care nu pierde nici o ocazie în mediul online să îi arate că o apreciază. Oana Roman le-a arătat fanilor câtă atenție primește din partea designerului, căruia nu-i scapă nici o postare de-a ei.

Oana Roman a trecut prin momente grele, după ce Marius Elisei a plecat de acasă chiar înainte de sărbători. De atunci Cătălin Botezatu, celebrul creator de modă român, i-a arătat vedetei toată susținerea lui, iar fiica lui Petre Roman a postat o imagine în care se poate vedea acest lucru. Designerul i-a apreciat și comentat mai multe postări de pe contul ei personal de Instagram.

Oana Roman și Cătălin Botezatu sunt vechi prieteni, iar ea este foarte fericită să vadă că designerul o urmărește și apreciază ce face pe rețelele de socializare.

Așadar, fiica fostului premier a postat o captură de ecran cu like-urile primite de la Cătălin și le-a postat pe contul său personal de Instagram, pentru ca fanii să vadă cât sunt de apropiați.”Atât. Regele Cătălin Botezatu. I love you”, a scris Oana Roman în postare.

Se pare că ghinionul o pândește pe vedetă. După momentele grele prin care a trecut în ultima perioadă, Oana Roman a trebuit miercuri să își interneze mama la un spital privat din Capitală. Mai mult de atât, cu doar o zi înainte și fiica vedetei a avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Am lăsat-o pe mama la spital, norocul meu e că acolo au super grijă de pacienți. Eu trebuia să plec, am filmări pentru emisiunea „Mămici de pitici cu lipici”. Astăzi trebuie să merg la Ploiești, am treabă și acolo, trebuie să fac proceduri.

Am lăsat-o cu cei de acolo, pentru că, oricum, cu noile reguli, nu am voie să intru cu ea sus, în rezervă. Este un avantaj al faptului că mergem la un spital privat și este un lucru pe care am să-l spun orice ar spune oricine, faptul că avem aceste abonamente ajută foarte mult”, a spus Oana Roman, într-un InstaStory.