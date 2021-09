Cât de mult a slăbit Gabriela Prisăcariu în două săptămâni de când a născut. Dezvăluirea soției lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu este una din proaspetele mămici din showbiz-ul românesc. Aceasta a născut de curând un băiețel de nota 10. Cât a reușit să slăbească modelul în doar două săptămâni? Soția lui Dani Oțil vine cu detalii pentru urmăritoarele ei curioase.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt proaspeții părinți din showbiz-ul românesc. Modelul a devenit mai transparent odată cu oficializarea relației cu matinalul de la Antena 1. Aceasta le-a împărtășit fanilor multe gânduri de pe parcursul sarcinii și chiar și acum are o comunicare bună cu comunitatea sa de pe rețelele de socializare.

Vedeta le-a mărturisit recent tuturor secretul corpului său de invidiat și care a fost modul în care a reușit să slăbească parcă în timp record. Mare le-a fost mirarea tuturor când au văzut-o pe blondină arătând fantastic la scurtă vreme de la nașterea lui Luca Tiago.

Din cele 20 de kilograme acumulate pe parcursul sarcinii mai are de dat jos 8, a subliniat soția lui Dani Oțil. Alăptatul și colicii bebelușului nu o țin deloc pe loc, așa că fiind nevoită să se miște mult nu se stresează cu vreo dietă și se bucură de momentele prin care trece acum.

Deși mulți ar fi crezut că alimentația sa se va schimba într-una extrem de sănătoasă după ce micuțul ei va veni pe lume, nu este deloc așa. Aceasta respectă mesele normale și chiar indicate perioadei de lactație.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.