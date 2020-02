Cât de mult a ajutat-o Armin Nicoară pe Vlăduța Lupău pentru a ajunge unde e astăzi. Cu ce altă artistă a mai lucrat

Amrin Nicoară revine cu dezvăluiri uimitoare pentru fanii Vlăduței Lupău! Cum a ajutat-o acesta pe cunoscuta cântăreață și cum a reușit să îi atragă atenția iubitei sale actuale?

Cât a ajutat-o Armin Nicoară în carieră pe Vlăduța Lupău?

La fel ca tatăl lui, care a reușit să aducă lucruri în premieră în România în materie de muzică, Armin este unul dintre cel mai căutați muzicieni de la ora actuală. În ciuda faptului că a ajuns deja la nivelul dorit, deși este foarte tânăr, a fost la un pas de a se lăsa de muzică, dorindu-și în copilărie să se facă fotbalist. ”La 12 ani am făcut fotbal. Jucam mijlocaș dreapta, mijlocaș stânga și atacant, îmi plăcea pe atac, să dau la poartă…Aveam muzica în sânge, dar am zis să mă apuc de fotbal că poate așa am mai multe… gagici”, a explicat cântărețul.

Propulsat în tabloide de la scandalul cu Vlăduța, acesta și-a făcut deja fani în online și aduce noi detalii despre viața persoanlă. Armin se iubește acum cu Claudia Puica, cântăreață cu care și colaborează pe plan profesional. Cei doi s-au cunoscut la un restaurant, la o cântare. Binevoitor și mereu în căutarea oamenilor cu talente, a observat-o imediat pe blondină și a ajutat-o să ajungă sus.

„Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam”