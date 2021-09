Cât de mare a crescut băiatul lui Giani din Las Fierbinți FOTO

Gaini din Las Fierbinți este unul din cele mai iubite personaje din celebrul serial românesc. Actorul Constantin Diță îi dă viață celui mai amuzant pion al proiectului de mai bine de 10 ani.

Detalii din viața privată a lui Giani din Las Fierbinți

Costi Diță interpretează unul din cele mai iubite personaje din celebrul serial Las Fierbinți, de la Pro TV. Proiectul are și acum la zece ani de la primul episod un succes uimitor tocmai pentru că românii se identifică atât de mult cu poveștile pe care le urmăresc cu drag seară de seară.

Costi Diță are cu ce să se laude pentru că pe lângă cariera impresionantă pe care o are în spate are și o familie superbă la care se întoarce cu drag acasă după orele multe petrecute pe platourile de filmare.

Vedeta se iubește de ani buni cu Oana Raluca, actriță și profesoară la UNATC. Cei doi au doi băieți împreună pe care reușesc de altfel să-i țină departe de ochiul publicului. Chiar în urmă cu câteva luni bune actorul a mărturisit cum a reușit să o cucerească pe partenera sa.

„Cum mi-am cucerit soția? Nu pot să fac un rezumat. Și chiar dacă aș încerca, ar suna a laudă și îmi propun să nu fiu genul ăla de om care se ridică singur în slăvi. A fost o poveste lungă și frumoasă. Am făcut multe lucruri pentru ea, de la faptul că am încercat (și încerc mereu) să o fac să radă ori de câte ori e tristă, până la faptul că am acceptat să mă schimb pentru ea, în sensul maturizării. Și ea știe asta. Sunt multe lucruri de spus aici… Cred că la întrebarea asta ar trebui să răspundă ea. Dacă romantic înseamnă să cumperi flori așa… fără să fie nevoie de motive speciale sau să programezi brusc ieșiri în oraș sau în afara orașului…atunci poate că sunt un romantic, dar un romantic care nu acceptă că e romantic, un romantic mai atipic”

Costantin Diță (Sursa: evz.ro)

Cum arată acum fiul cel mare al actorului?

Deși niciunul din aceștia nu sunt străini reflectoarelor și au ales o carieră într-un domeniul extrem de vizbil, au ales ca pe cei mici să nu îi aducă în prim-plan deloc des. Iată că uneori ‘Giani’ le mai face o bucurie fanilor și le mai arată o fotografie sau un video cu unul din cei doi moștenitori sau chiar cu ambii.

Acesta a postat recent o filmare amuzantă cu băiatul cel mare în timp ce micuțul era aproape în lumea viselor. Mulți dintre fani au sesizat că deși acesta a crescut a rămas cu un obicei pe care majoritatea copiilor îl au, văzându-l pe copil cu degetul în gură.

Alții au observat însă cât de mult a crescut acesta și cum îi seamănă din unele unghiuri tatălui. „Ce înseamnă dragostea? Să nu te superi când taică-tu îți mănâncă „crenșliții”, a scris Constantin Diță în dreptul imaginilor video.