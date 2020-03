Când are loc emisiunea Miejii Nopții pe Youtube, cu Mihai Bobonete și Constantin Diță

Situația de urgență în care ne aflăm a făcut ca filmările pentru Serialul Las Fierbinți și pentru emisiunea Pe bune? să fie stopate. Dar autoizolarea este o perioadă prielnică pentru Mihai Bobonete și pentru Constantin Diță. Iată cu ce se ocupă aceștia în această perioadă.

De când a fost declarată stare de urgență pe teritoriul țării noastre, Actorii din Las Fierbinți se află la domiciliile acestora. Aceștia însă nu profită de perioadă aceasta, să se odihnească, deoarece ultimii ani au fost foarte solicitanți pentru aceștia, ci dimpotrivă, ei demonstrează că sunt foarte activi în această perioadă.

Cel mai tare sunt activi pe rețelele de socializare și pe canalul de Youtube, unde au creat împreună o emisiune Live. Seară de seară, de luni până vineri, la ora 22:30 aceștia se întâlnesc online pe Youtube în cadrul emisiunii care inițial se numea Da Bravo!(după celebra replică din serialul Las Fierbinți) și ulterior modificată în Miejii Nopții. Această emisiune este transmisă din camerele acestora, camera lui Bobonete ținând loc și de birou și care se află în mansardă.

Emisiunea Miejii nopții adună seară de seară tot mai mulți urmăritori. Ajunsă deja la episodul cu numărul 8, emisiunea a depășit deja 4000 urmăritori, numărul acestora fiind în creștere.

Pe lângă discuțiile pline de umor pe care le au de obicei, cei doi abordează și subiecte actuale legate de coronavirus și de problemele cu care ne confruntăm în această perioadă din cauza lui. Aceștia invită la discuții prieteni cu care socializează și râd.

Cei doi actori din Las Fierbinți au și alți invitați, unii permanenți cum ar fi colegul acestora Mihai Rait sau Magicianul Robert Tudor. Alți invitați diferă de la o ediție la alta, printre aceștia se numără:

În una dintre edițiile emisiunii Miejii Nopții Mihai Bobonete a mărturisit că a fost la pescuit, chiar dacă știa ca este interzis să părăsească locuința în această perioadă.

”Nu vreau acum să vă supărați pe mine, dar astăzi am ieșit din casă! Am fost pe lac, m-am plimbat pe Snagov cu barca. M-am urcat în mașină, m-am dus cu mașina acolo, de acolo m-am urcat în barcă și m-am plimbat pe lac. A fost foarte frumos, a fost foarte cald. M-am plimbat peste tot. Așa pe seară am fost puțin supărat că am dat și de o plasă de-aia. Am fost cu un prieten foarte bun, am prins un singur șalău. ”, a mărturisit actorul pe canalul său de YouTube.