Sorin Pușcașu s-a întors acasă din Republica Dominicană! Fostul războinic a pus lumea pe jar după ce s-a crezut că și-a cerut în căsătorie iubita. Acesta și-a făcut partenera să trăiască momente intense chiar pe aeroport, oferindu-i un inel, așa că mulți s-au întrebat dacă el își dorește să se căsătorească după ce a participat la Survivor România.

Poate că aventura s-a terminat pentru Sorin Pușcașu în Republica Dominicană, dar acesta a venit în România pregătit pentru o nouă etapă a vieții sale. Fostul războinic nu a mai așteptat și i-a oferit un inel iubitei sale, Laura. În timp ce fanii săi sperau la o eventuală logodnă, acesta a îndepărtat misterul și a dezvăluit ce a întrebat-o pe partenera ce l-a așteptat în țară cu sufletul la gură.

”Acel inel pe care i l-am dat Laurei era într-adevăr o scoică, o formă de scoică cumva, cred eu, foarte rară, în formă de inel. Pe lângă asta a fost pus într-o scoică închisă bine, o scoică la fel găsită pe plaja din Dominicană. Nu am cerut-o în căsătorie, am cerut-o doar să fie mama copiilor mei și a acceptat și mă bucur foarte mult.”, a zic Sorin Pușcașu.

Chiar dacă Sorin Pușcașu a părăsit competiția ce i-a pus la încercare limitele, acesta are motive de bucurie și în România. Fostul războinic se bucură de mulți fani ce sunt alături de el chiar dacă nu mai face parte din echipa ce a rămas în Republica Dominicană. În timpul zborului lung, el a avut parte și de o mare surpriză din partea unei admiratoare chiar înainte să ajungă în țară.

„Vreau să vă vorbesc puțin despre ziua de ieri, am rămas surprins, mi se face pielea de găină și acum. Cum am aterizat în Franța, acolo era o fată Cristina, care lucrează cumva la securitate, nu știu exact. Eram cu masca pe față, se uita foarte atent așa la mine, zâmbind și mi-a zis: ‘Sorin…te-am susținut foarte mult, te iubesc’.

M-a luat în brațe, aia a fost prima senzație a mea după această competitie și am simțit atâta iubire. Când am ajuns în România mea dragă și am văzut ce susținere am, familia, prietenii și susținători de-ai mei la aeroport…sunt foarte entuziasmat! Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru absolut tot.”, a zis fostul concurent de la Survivor România 2021.