A fost eliminat de la Survivor România 2021 și acum dă cărțile pe față: ”Mi se pare o manipulare uriaşă”

Un concurent de la Războinici dă cărțile pe față și vorbește despre ce se întâmplă cu adevărat la Survivor. El acuză o „manipulare uriașă”, după ce a fost eliminat din competiție.

Sorin Pușcașu de la Războinici a fost eliminat de la Survivor, deși nimeni nu se aștepta. Fostul concurent Survivor a ajuns în România și este decis să demscheze ce se întâmplă în show.

La Consiliul de nominalizare de duminică, 16 mai, Războinicii au rămas șocați când au auzit că Sorin Pușcașu a fost eliminat din competiție, la sfatul medicilor. El a stat trei săptămâni pe bară, din cauza faptului că analizele lui nu arătau prea bine, iar medicii au recomandat să nu se întoarcă pe traseu.

Acum că a ajuns în România, Războinicul a mărturisit că s-a întâmplat exact ce nu își dorea, să fie eliminat din cauza unei accidentări.

El a spus că s-a bucurat de întreaga experiență, dar a realizat cât de diferită este perpcepută competiția de către telespectatori.

Sorin a mai spus că și-ar dori ca oamenii să vadă exact ce se întâmplă cu adevărat la Survivor.

Eu am venit în competiţie să mă bucur de experienţă, nu să câştig. Lumea m-a acuzat că am făcut strategii pentru a rămâne până la final, dar nu e adevărat”, a spus Războinicul.

Sunt foarte multe remarci care mi se par nedrepte, mai ales că lumea nu ştie exact ce se întâmplă aici cu adevărat. Orice aş spune nu aş fi văzut bine, îmi doresc să deschidă ochii telespectatorii. Să vadă că am suferit pentru echipă, am încercat să fac dreptate.

Spre final, am reuşit să fac un RMN iar rezultatele nu au fost deloc bune. Am multe probleme la genunchi, am meniscul fracturat şi două tendoane aproape să se rupă. Dar nu aş schimba nimic…

El a vorbit și despre Albert, care a marcat un record uimitor, fiind ales pentru a zecea oară favoritul publicului din echipa Războinicilor. Sorin a spus că Albert Oprea nu merită să câștige Survivor.

În plus, el acuză o manipulare uriașă, iar asta pentru că a văzut cât este de criticat de public. Totul ar fi vina lui Albert, care s-a pus în poziția de victimă de câte ori a avut ocazia.

„Mi se pare o manipulare uriaşă, se discută despre mine greşit, am fost şocat cât de taxat am fost acasă. Albert pozează în victimă, noi am încercat mereu să îl ajutăm, eu nu am nimic personal cu el. M-au deranjat chestii care făceau rău echipei, de fapt.

Mă simt nedreptățit, dar nu mai sunt atât de încărcat emoţional. Când am avut ceva de spus, am spus… Voi spune şi acasă ce voi avea de zis, lumea mă poate percepe cum vrea. Ştiu că mă aşteaptă acasă oamenii dragi şi susţinătorii”, a povestit Sorin, Războnicul de la Survivor, la Teo Show.