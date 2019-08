Cât de frumoasă este soția lui Dorel din Las Fierbinți. Mihai Raiț Dragomir are cu ce se mândri, iar Bobonete le e naș

Mihai Raiț Dragomir, sau Dorel din ”Las Fierbinți”, este un actor desăvârșit care are cu ce se mândri. Artistul are o soție minunată ce a fost de acord ca bunul său amic, Bobonete, să le fie naș. Cum arată partenera de viață a lui Mihai?

Cât de frumoasă este soția lui Dorel din Las Fierbinți

Mihai Raiț Dragomir îl interpretează pe Dorel din serialul românesc de comedie ”Las Fierbinți”. Cu o inimă neînfricată, Dorel este fratele mai mic al lui Bobiță, patronul barului local. În pofida aerului hâtru, este hotărât mai mereu să acționeze și oricând este pregătit să dea o replică celui care îl acuză de ceva.

Aleargă mereu după fete, însă nici măcar Geanina, cea mai naivă ființă din sat, nu se lasă înduplecată. Situația stă cu totul altfel în realitate. Mihai are în viața sa o jumătate, pe Ana-Maria, cu care a și ajuns la altar, în 2017, fiind îndrumat îndeaproape de nașul său, cel care îi este frate în serial, Bobonete.

Evenimentul a fost restrâns și fotografiile de la nuntă au apărut greu și ele pe internet. În josul uneia dintre ele, Mihai Raiț a inserat data în care și-au unit destinele, alături de o mică descriere pentru acea zi. „10 septembrie, cea mai frumoasă zi cu cea mai frumoasă femeie”, a notat actorul. Mireasa, ravisantă, a avut o rochie îndrăzneață, mulată, cu trasparențe și decupaje adânci, în vreme ce mirele a purtat un costum bleu și o cămașă descheiată la gât.

Mihai și Bobonete, relația dincolo de luminile reflectoarelor

Întrebat, într-un interviu pentru adevărul.ro, cum l-a întâlnit pe Bobonete, cel care i-a devenit mai târziu naș, actorul a povestit totul punctual. Pe cei doi este clar că îl leagă multe amintiri. „Cu Bobonete m-am întâlnit în clasa a IV-a, el venise de la Craiova, părinţii lui erau ingineri în agricultură şi i-au detaşat la Giurgeni în anul cu Revoluţia.

Ştiu că din ‘90 ne mutam la Hârşova, dar un an trebuia să facem şcoala la Giurgeni şi atunci am nimerit cu Bobonete în clasă. El era un tip slăbuţ, aşchie, cu ochelari, din bătăi în bătăi am ajuns să mă împrietenesc cu el. De atunci până în momentul de față suntem cei mai buni prieteni”, a povestit Mihai Raiț.