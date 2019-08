Câți bani primesc actorii din Las Fierbinți. Cei de la PRO TV cheltuie sume uriașe pentru un episod cu Bobonete și Giani

Mulți se întreabă care sunt salariile actorilor lor preferați din Las Fierbinți. Fanii au presupus bine, preferații lor sunt și cei mai bine plătiți. Cât câștigă Bobonete și Giani în comedia iubită de români care ilustrează unu la unu viața la țară.

Ce salarii au Bobonete și Giani în Las Fierbinți?

Salariile actorilor cu roluri care s-au prelungit încă din 2012 până acum încep de la 500 de euro pentru episod. Fanii sunt extrem de încântați de Las Fierbinți, fapt pentru care producția a luat amploare. Cu toate că și producătorii au fost mai sceptici cu privire la durata acestuia, pentru că sunt seriale sau show-uri care pe români îi plictisesc repede, pare că acest lucru nu va fi o problemă pentru serialul de la țară.

Lista salariilor actorilor din Las Fierbinți

Horaţiu Mălăele (Moş Peleus) – 1.700 de euro/episod

Maia Morgenstern (ţaţa Rapidoaica) – 1.600 de euro/episod

Adrian Văncică (Celentano) – 1.500 de euro/episod

Mihai Bobonete (Bobiţă) – 1.000 de euro/episod

Costi Diţă (Giani) – 1.000 de euro/ episod

Anca Dumitra (Geanina) – 500 de euro/episod

Mimi Brănescu, creatorul Las Fierbinți, despre povestea serialului

Las Fierbinți este sub eticheta realității, naturaleții și simplității vieții românești. “E o lume a mea. Lumea în care am trăit. Nu sunt ei aici, dar eu oameni că ei cunosc. Cu oameni că ei am copilărit. E e o bucată de România. Iubită de mine, dar și făcută de râs. Nu e reprezentativ. Multă lume zice: domnule, e exact cum suntem noi.

Nu, noi nu suntem așa. Aici sunt exagerate lucrurile puțin. Sigur că există și un bețiv, există și o curvă, dar nu cred, nu vreau să cred că așa e România. Poate că noi am legalizat, asta e un regret al meu, că noi am legalizat cocălăreala. De unde înainte cocalarul era într-un colț și era jenat, acum dacă îi spui cocalarule e o mândrie cumva. Să zic da bravo, mă, ce ai făcut boss?”